Poliisin mukaan Kalasataman sunnuntainen tulipalo on poikkeuksellinen.

Helsingin poliisi jatkaa Kalasataman sunnuntaisen tulipalon tutkintaa. Epäily edelleen on, että parvekkeella käytetyllä kaasugrillillä on ollut osaa tulipalon syttymiseen.

– Tarkka syy ja palon alkuperäinen syttymiskohta ovat kuitenkin vielä epäselviä ja niitä selvitellään parhaillaan, sanoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm.

Näyttää siis siltä, että palo on syttynyt parvekkeella ja levinnyt sieltä rakenteisiin. Parveke on palanut suurelta osin.

– Sen sijaan se, miten palo on myöhemmin levinnyt useamman kerroksen kautta esimerkiksi kattorakenteisiin, on vielä epäselvää. Tätä kokonaisuutta selvitetään parhaillaan, ja mukana on useita avoimia kysymyksiä, Lindholm toteaa.

Tällä hetkellä asiaa tutkitaan yleisvaaran tuottamuksena, eli kyseessä olisi huolimattomuus, joka on johtanut paloon. Asiassa epäillään huoneiston asukkaita.

– Arvioimme myöhemmin, onko kyse perusmuotoisesta vai mahdollisesti törkeästä tekomuodosta, kun saamme lisää tietoa kuulusteluista ja tapahtumien kulusta, Lindholm sanoo.

Lindholm pitää Kalasataman tulipaloa poikkeuksellisena.

– Parvekepaloja tapahtuu valitettavasti silloin tällöin. Tässä tapauksessa poikkeuksellista on palon laaja leviäminen, erityisesti kattorakenteisiin. Usein palot rajoittuvat parvekkeeseen tai yksittäiseen asuntoon, hän sanoo.

Poliisilla ei ole arviota vielä euromääräisestä vahingoista. Lumon liiketoimintajohtajan Janne Ojalehto kertoi sunnuntaina MTV Uutisille, että talon kärsimät vahingot ovat mittavat, jonka vuoksi asuntoihin ei voi palata asumaan.

Kyseisessä Lumon vuokratalossa on yhteensä 62 asuntoa ja yksi liiketila.