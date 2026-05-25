Olga Temosesta julkaistaan kirja kesäkuussa.

Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama kirja näyttelijä Olga Temosesta julkaistaan 3. kesäkuuta. Temosella todettiin marraskuussa 2023 aggressiivinen aivosyöpä, jota ei voitu leikata. Hän kuoli 47-vuotiaana 17. marraskuuta kotonaan Iitissä.

Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY) -kirjan käsikirjoitus ehti valmistua ennen näyttelijän poismenoa. Tiedotteen mukaan se on viimeistelty julkaisukuntoon yhdessä Olgan puolison Tuukka Temosen kanssa.

Kirjasta julkaistaan myös kaksi äänikirjaversiota, joista toisen lukee näyttelijä Linda Wiklund ja toiseen on luotu teknologian avulla Olga Temosen lukijaääni. Oman äänen tuominen äänikirjaan oli tiedotteen mukaan Temosen toive.

– Vaikka tiedän, että ääni kirjassa ei ole oikea Olga, se silti tuntuu siltä. On todella ihanaa saada kuulla Olgaa tälläkin tavalla. Ikään kuin hän jättäisi meille vielä yhden viestin tämän kirjan muodossa, sanoo Tuukka Temonen.