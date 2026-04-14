Euroopan jalkapalloliitto Uefa on hylännyt Barcelonan tekemän valituksen Atletico Madrid -ottelun tuomarityöskentelystä.
Barcelona valitti Uefalle Mestarien liigan puolivälierien avausottelun tapahtumista.
Barcelona koki, että se olisi ansainnut rangaistuspotkun 54. minuutilla tulleesta maalipotkutilanteesta. Atleticon maalivahti Juan Masso syötti pallon viereensä Marc Pubilille, joka pysäytti pallon kädellään ja antoi maalipotkun.
Katso tilanne yllä olevalta videolta!
Erotuomari Istvan Kovacs antoi pelin jatkua, eikä häntä kutsuttu katsomaan tilannetta VAR:lta. Barcelona teki valituksen viime torstaina, mutta Uefan kurinpitoelin hylkäsi sen.
Atletico voitti ottelun 2–0. Joukkueet kohtaavat toisessa osaottelussa Madridissa tänään kello 22 alkaen.
