Bayern Münchenin ja Paris Saint-Germainin välisessä jalkapallon Mestarien liigan välierien toisessa osaottelussa nähtiin ensimmäisellä puoliajalla kaksi keskustelua herättänyttä tilannetta.

Ensimmäisen kerran kotijoukkue Bayernin pelaajat piirittivät erotuomari Joao Pinheiron 28 minuutin kohdalla. PSG:n Nuno Mendes oli pysäyttänyt keskialueella pallon kädellään, kun Konrad Laimer yritti hänen ohitseen. Mendesillä oli tuossa kohtaa jo varoitus alla, eikä Pinheiro antanut tästä tilanteesta toista korttia.

Vain kaksi minuuttia myöhemmin PSG:n Vitinha purki pallon omalta rangaistualueelta, ja pallon lentoradalla ollut joukkuekaveri Joao Neves yritti suojata itseään sillä seurauksella, että pallo osui tämän käteen. Bayernin pelaajat, valmennusjohto ja kotiyleisö vaativat äänekkäästi rangaistuspotkua, mutta sellaista ei kuitenkaan tuomittu.

MTV Urheilun studiossa kerrattiin erotuomariasiantuntija Mikko Vuorelan välittämänä, mitä sääntökirja sanoo käsivirheistä vastaavissa tilanteissa. Tämän jälkeen puheenvuoro annettiin Mika Väyryselle, joka piti tilannetta päivänselvänä rangaistuspotkun arvoisena rikkeenä.

– Kukaan ei käske Joao Nevesiä nostamaan kättä ylös.

– Stadion on sitä mieltä, että se on pikku. Tämä studio on sitä mieltä, että se on pilkku. Tuo on ihan käsittämätön sääntö.

PSG:n mentyä Münchenissä jo avausminuuteilla 1–0-johtoon Bayern on yhteismaaleissa perässä 4–6.

Tilanne ja studiossa käyty keskustelu on katsottavissa jutun pääkuvana olevalta videolta. Mika Väyrynen, Peetu Pasanen ja Jari Litmanen puhuvat käsivirhesäännöstä myös laajemmin kuin vain tämän kyseisen tilanteen kontekstissa.