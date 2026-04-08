Jalkapallon Mestarien liigan puolivälierien avausosat pelattiin päätökseen keskiviikkona. Illan suuri yllätys koettiin Barcelonassa, jossa avauspuoliajalla Pau Cubarsin punaisen kortin myötä vajaalle joutunut Barcelona hävisi Atletico Madridille lopulta 0–2.
Alimpana pelaajana Atleticon Giuliano Simeonea rikkonut Cubarsi asteli VAR-tarkastuksen jälkeen koppiin samalla kun Atleticon argentiinalaistähti Julian Alvarez asetteli vapaapotkua rangaistusalueen tuntumaan ja pyssytti sen ylänurkkaan.
Barcelonan Pau Cubarsille punainen kortti – Julian Alvarez rankaisi vapaapotkusta
Toisella puoliajalla Barcelona rakensi alkuun vajaamiehisenäkin parempia maalipaikkoja, mutta vaihdosta kentälle tullut norjalaiskärki Alexander Sörloth katkaisi 70. minuutilla katalaanien pyristelyt viimeiseksi jääneellä 2–0-maalilla.
Voitto oli samalla Atleticon päävalmentajalle Diego Simeonelle tämän 15-vuotisen aikakauden ensimmäinen Barcelonan vieraana.
1:28