Atletico Madridin ja Arsenalin välisessä jalkapallon Mestarien liigan välierien avauskohtaamisessa nähtiin puhuttava tilanne, kun Arsenalin Ben White rikkoi kirjoittamatonta sääntöä ja käveli Atleticon logon päältä. Tämä sai espanjalaisseuran tulisieluisen päävalmentajan Diego Simeonen reagoimaan.

Ottelu oli päättynyt 1-1-lukemiin ja pelaajat olivat poistumassa pukuhuoneisiin. Muut väistivät seuran logoa, mutta White käveli suoraan sen päältä. Tätä eivät kotijoukkueen pelaajat ja päävalmentaja Simeone katsoneet hyvällä.

Ensiksi paikalle saapui Simeonen poika Giuliano Simeone, joka kävi antamassa oman mielipiteensä Whitelle. Pian tämän jälkeen Diego Simeone tuli paikalle, kosketti Whitea kädellään muutaman kerran ja antoi tämän jälkeen pienen tönäisyn Arsenal-pelaajalle. Tilanne näytti rauhoittuvan tämän jälkeen.

Joukkueiden toinen välieräkohtaaminen pelataan Lontoossa ensi viikon tiistaina 5. toukokuuta.

