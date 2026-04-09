Keskiviikkoiltana Atletico Madridille Mestarien liigan neljännesvälierien avausosassa hävinnyt FC Barcelona on tehnyt virallisen valituksen ottelun tuomaritoiminnasta. Seura tiedotti asiasta torstaina.

Barcelonan näkemyksen mukaan ottelun tuomarointi ei noudattanut sääntöjä ja vaikutti suoraan pelin kulkuun ja lopputulokseen.

Valituksen keskeinen sisältö koskee 54. peliminuutin tapahtumia, jolloin Atleticon maalivahti Juan Musso potkaisi maalipotkutilanteessa pysähtyneenä olleen pallon Marc Pubillille, joka otti pallon käsillään haltuun ja pelasi sen sitten takaisin Mussolle.

Tilanteesta ei vihelletty rangaistuspotkua. Barcelona pitää erotuomari Istvan Kovacsin virhettä vakavana ja kritisoi myös VAR-tuomariston toimettomuutta tilanteessa.

Barcelona on pyytänyt tapauksesta tutkintaa, pääsyä tuomariston viestintään, virheiden virallista tunnustamista sekä toimenpiteitä.

Seura myös väittää, ettei kyse ole yksittäistapauksesta, vaan sen mukaan kyseenalaiset tuomariratkaisut ovat aiemminkin heikentäneet Barcelonan asemaa Mestarien liigassa.

Barcelona hävisi kotikentällään ottelun maalein 0–2. Se yrittää kääntää otteluparin vieraskentällä ensi viikon tiistaina.