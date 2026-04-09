Atletico Madridin ja FC Barcelonan Mestarien liiga -ottelussa pallo otettiin rangaistusalueella käsiin skandaalimaisesti ilman seuraamuksia.

Espanjalaisten huippujoukkueiden Atletico Madridin ja FC Barcelonan keskiviikkona pelaamassa jalkapallon Mestarien liigan puolivälierien avausosaottelussa Atletico näytti antaneen tuplamaalipotkun.

Pallo oli 54. minuutilla Atleticon maalipotkutilanteessa pysähtyneenä, kun maalivahti Juan Musso potkaisi sen Marc Pubillille. Atletico-puolustaja otti pelivälineen käsillään haltuun ja pelasi sen sitten uudestaan Mussolle.

Peli sai jatkua. MTV Urheilun studioisäntä Peetu Pasanen oli äimänä.

– Minä en ymmärrä, miten tämän voi tulkita eri tavalla, etteikö Musson antama pallo olisi ollut jo maalipotku ja sitten tästä pitäisi tulla seuraamuksia. Minä ymmärrän, että erotuomarina (Istvan) Kovacs on hämmentynyt, mutta siellä on VAR, jolla sen saa katsoa uudestaan ja vaikka avata sääntökirjan, Pasanen ruoti.

Asiantuntija Mika Väyrynen sanoi, että vastaavanlaisia episodeja on nähty ja niistä on vihelletty rangaistuspotkua.

– Sen takiahan nykyään nähdään, että veskari heittää pallon kädellä pelaajalle, joka on vieressä, ja sitten pysäytetään pallo kädellä. Nyt pallo on selkeästi pysähtynyt. Hän syöttää sen pallon, Väyrynen pui ja jatkoi:

– Tästä mentiin pieni hetki eteenpäin, niin dumari vähän itsekin levitteli vähän, että "mitä minun olisi pitänyt tehdä tässä, menikö tämä vähän niin kuin väärin?"

Väyrynen kiteytti nähdyn vielä tiukin sanoin.

– Ethän sinä voi vedota inhimillisyyteen tai johonkin – tämä on selkeä virhe. Ota se pallo jalalla, ja peli jatkuu.