MTV Urheilun asiantuntija Mika Väyrynen nostaa Arsenalin Mestarien liigan finaalin hienoiseksi ennakkosuosikiksi, oli vastassa sitten PSG tai Bayern München.
Arsenal katkaisi 20 vuoden odotuksen ja otti historiansa toisen Mestarien liigan finaalipaikan kaatamalla Atletico Madridin välierässä tiistaina.
Vaikka Arsenal eteni kilpailun liigavaiheessa voitosta voittoon ja on päästänyt UCL-kauden 14 ottelussa vain kuusi maalia, PGS-Bayern-otteluparin voittajaa on nostettu ennakkoon yleisimmin finaalisuosikiksi.
MTV Urheilun studiossa Peetu Pasanen ja Jari Litmanen olivat taipuvaisia kääntymään tälle kantille, mutta Mika Väyrynen oli eri mieltä.
Alla puolestaan Arsenalille finaalipaikan varmistanut maali.
PSG johtaa toista välierää avausosan jälkeen 5–4. Toinen ottelu pelataan Münchenissä keskiviikkona kello 22 alkaen.
1:57Arsenalin paine tuottaa tulosta: Bukayo Saka niittaa avausmaalin, joka riitti lopulta finaalipaikkaan.