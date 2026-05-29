Jalkapallon Mestarien liigan finaalissa kohtaavat lauantaina kilpailun hallitseva voittaja PSG ja Valioliigan tuore mestari Arsenal. Lontoolaisia edustava saksalaishyökkääjä Kai Havertz ei ole huolissaan Euroopan kenties vaarallisimmasta joukkueesta.

Havertz kellotti peliminuutteja kaikissa Arsenalin kolmessa viimeisessä Valioliigan ottelussa ja kerrytti niissä maalin ja syötön.

Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta ei ole vielä paljastanut, aikooko hän juoksuttaa lauantaina avauskokoonpanoon Havertzin vai hyvin toisentyyppisen vaihtoehdon, ruotsalaisen Viktor Gyökeresin.

Voidaan perustellusti ajatella, että Budapestin Puskas Arenalla pelattavassa ottelussa maanosan monipuolisin hyökkäys kohtaa sen tiiveimmän puolustuksen.

– En edes ajattele sitä (loppuottelun ennakosuosikkia), ollakseni rehellinen. PSG voitti kilpailun viime vuonna, joten he ovat todennäköisesti Euroopan paras joukkue. Heillä on ollut jälleen uskomaton kausi, Havertz sanoi loppuottelun alla The Athleticille.

26-vuotias Havertz ei hae paikkaa Euroopan suurimmalta seurajoukkueiden näyttämöltä ensimmäistä kertaa. Keväällä 2021 hän tarttui päärooliin iskemällä loppuottelun ainoan maalin, kun Havertzin edustama Chelsea voitti Manchester Cityn Portossa 1–0.

– Voin vain jakaa joukkuetovereilleni hyviä muistoja siitä, ehkä se auttaa. Tuo ottelu on jotain, mitä en koskaan unohda. Olimme Chelsean kanssa altavastaajia. Emme olleet pelanneet parasta kautta, tilanne on luonnollisesti nyt täysin toisenlainen.

