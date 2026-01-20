Salatut elämät -sarjan uudet näyttelijät nähdään ruudussa.
Salkkareiden keskiviikkona esitettävässä jaksossa nähdään ensi kertaa sarjan uudet tähdet.
Pihlajakadun nuoret näyttelijät saavat vahvistusta Elias Önlenista ja Lumo Levystä. Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!
Elias Önlen
Önlen nähdään Aslan Nummen roolissa.
Önlen on juuri ammattikoulusta valmistunut aloitteleva näyttelijä. Hän opiskeli liiketoiminnan perustutkinnon, mutta haave näyttelijän ammattista on kulkenut mukana jo alakouluiästä asti. Lue Önlenin haastattelu!
Lumo Levy
Levy nähdään Kaspian Nummen saappaissa. Levy on Oulusta Helsinkiin muuttanut näyttelijä. Hänen esiintymisuransa lähti jo yhdeksänvuotiaana käyntiin kesäteatterissa. Sen jälkeen esiintymisiä onkin riittänyt. Lue Levyn haastattelu!