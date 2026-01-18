Elias Önlen nähdään Salkkareissa pian Aslan Nummen roolissa.
Elias Önlen nähdään pian Salkkareissa uuden hahmon Aslan Nummen roolissa.
Önlen on juuri ammattikoulusta valmistunut aloitteleva näyttelijä. Hän opiskeli liiketoiminnan perustutkinnon, mutta haave näyttelijän ammattista on kulkenut mukana jo alakouluiästä asti.
Hän on matkan varrella lähettänyt hakemuksia ahkerasti ja ollut mukana esimerkiksi mainoksessa. Aslanin rooli onkin hänen ensimmäinen iso roolinsa.
– Aslan on hieman ilkeä, sellainen tosi random ja lisäksi hauska. Häntä on ollut hauska näytellä, Önlen kertoo.
Hänen sukujuurensa ovat hänen isänsä puolelta Turkista. Hänen äitinsä on suomalainen.
– Olen asunut koko elämäni Espoossa ja käynyt kouluni siellä, Önlen kertoo.
Önlen ehti tehdä hetken aikaa valmistumisensa jälkeen oman alansa töitä tarjoilijana pitseriassa, kunnes huomasi Facebookissa ilmoituksen, jossa Salkkareihin haettiin uutta näyttelijää.