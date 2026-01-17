Näyttelijä Lumo Levy nähdään Salatuissa elämissä Kaspian Nummen roolissa.
Lumo Levy nähdään pian Salkkareissa uuden roolihahmon Kaspian Nummen saappaissa. Levy on Oulusta Helsinkiin muuttanut näyttelijä. Hänen esiintymisuransa lähti jo yhdeksänvuotiaana käyntiin kesäteatterissa. Sen jälkeen esiintymisiä onkin riittänyt.
Tähän mennessä Lumo on esiintynyt lukuisissa tuotannoissa, kuten muun muassa Munkkivuoressa, Ivalossa, Risto Räppääjässä, Supermarsussa, Paratiisissa, näytellyt Oulun kaupunginteatterissa sekä tehnyt paljon dubbauksia.
– Risto Räppääjä oli ensimmäinen elokuvaroolini. Hain siihen isompaan rooliin, mutta sain pienemmän sivuroolin. Se oli silti alku isompiin tuotantoihin.
Lue lisää: Salkkareihin kolme uutta hahmoa
Munkkivuori-sarjassa hän näytteli keskeisestä sivuroolia, Urkkia kahden kauden ajan.
– Munkkivuori on jäänyt minulle erityisesti mieleen. Meillä oli tiivis työryhmä ja meitä nuoria näyttelijöitä oli siellä paljon, Levy muistelee.