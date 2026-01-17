



Uusi Salkkarit-tähti Lumo Levy, 17, on tehnyt jo mittavan uran näyttelijänä | MTV Uutiset





Uusi Salkkarit-tähti Lumo Levy, 17, on tehnyt jo mittavan uran näyttelijänä 3:48 Videolla Lumo Levy kertoo, millainen hänen hahmonsa Kaspian on. Julkaistu 45 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Näyttelijä Lumo Levy nähdään Salatuissa elämissä Kaspian Nummen roolissa. Lumo Levy nähdään pian Salkkareissa uuden roolihahmon Kaspian Nummen saappaissa. Levy on Oulusta Helsinkiin muuttanut näyttelijä. Hänen esiintymisuransa lähti jo yhdeksänvuotiaana käyntiin kesäteatterissa. Sen jälkeen esiintymisiä onkin riittänyt. Tähän mennessä Lumo on esiintynyt lukuisissa tuotannoissa, kuten muun muassa Munkkivuoressa, Ivalossa, Risto Räppääjässä, Supermarsussa, Paratiisissa, näytellyt Oulun kaupunginteatterissa sekä tehnyt paljon dubbauksia. – Risto Räppääjä oli ensimmäinen elokuvaroolini. Hain siihen isompaan rooliin, mutta sain pienemmän sivuroolin. Se oli silti alku isompiin tuotantoihin. Lue lisää: Salkkareihin kolme uutta hahmoa Munkkivuori-sarjassa hän näytteli keskeisestä sivuroolia, Urkkia kahden kauden ajan. – Munkkivuori on jäänyt minulle erityisesti mieleen. Meillä oli tiivis työryhmä ja meitä nuoria näyttelijöitä oli siellä paljon, Levy muistelee.

Oulussa lapsuutensa elänyt Lumo Levy muutti perheensä kanssa pääkaupunkiseudulle vuonna 2020.

– Syynä muuttoon oli näyttelijän työt. Reissasimme paljon tänne päin. Olimme melkein joka toinen viikko Helsingissä, joten pohdimme, että olisi helpompaa muuttaa tänne. Meillä on myös paljon sukua täällä, joten päätös oli helppo.

Myös Lumon sisko Emelia Levy on näytellyt useissa tuotannoissa. Hänet on nähty muun muassa Heinähattuna Heinähattu ja Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -elokuvassa. Sen jälkeen hän on ollut mukana Munkkivuori- ja Ylen Erityiset-sarjassa.

Musiikki kuuluu Lumon perheen ja suvun elämään läheisesti, ja hän on itsekin soittanut 10 vuotta rumpuja, käynyt musiikkiluokat ja kerryttänyt laulukokemusta kuorosta. Hän on myös laulanut Ellinooran kanssa Vain elämää -ohjelmassa.

Uusi kaksikko! Elias Önlen ja Lumo Levy näyttelevät sarjassa veljeksiä.

17-vuotias Lumo Levy opiskelee yhä näyttelijän töiden ohessa.

– Olen aina onnistunut yhdistämään opiskelut ja työt. Salkkareissakin tämä onnistuu hyvin, ei ole ollut mitään ongelmaa, Levy sanoo.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä.