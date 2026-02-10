Salatut elämät -sarjassa Jenna muuttaa Helsinkiin Alissan kämppikseksi.
Salatut elämät -sarjassa tiistaina nähtävässä jaksossa Alissa ilahtuu, kun Jenna ilmoittaa muuttavansa seuraavana päivänä hänen luokseen. Jenna Haarlan roolissa nähdään sarjan näyttelijäkaartiin liittynyt Eveline Tainio.
Jaksossa innokas Jenna ajaa kohti Helsinkiä. Alissa fiilistelee isälleen, että Jennasta tulee hänen kämppiksensä. Hän uskoo heidän ystävyyteensä ja siihen, ettei mikään voi sitä erottaa.
Toisaalla Jenna on vahingossa ajaa Jirin päälle.
