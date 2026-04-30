Leijonat-debytantti haluaa pois NHL-seurasta: "Ollut todella turhauttavaa"

Ville Heinola pääsee näyttämään taitojaan seuraavaksi Leijonat-paidassa. 2025 NHLI

Julkaistu 16 minuuttia sitten

JAAKKO SERVO

Ville Heinola on yrittänyt metsästää vakituista NHL-pelipaikkaa kuuden kauden ajan Winnipeg Jetsissä, mutta nyt mitta on tullut täyteen. Kesällä suomalaispuolustaja saa itse päättää jatkuuko ura Pohjois-Amerikassa vai palaako hän Eurooppaan. 8, 5, 12, 10, 18 ja 5. Edellä olevat numerot ovat Ville Heinolan pelattujen NHL-otteluiden määrät kuuden kauden aikana Winnipeg Jetsissä. – En ole saanut sitä, mitä olen hakenut. Kyllä sitä haluaisi, että olisi enemmän pelejä pelattuna tähän mennessä, puolustaja kertoo MTV Urheilulle. Kanadalaisjoukkue kiinnitti Heinolan kesän 2019 varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella. Honkajoelta lähtöisin oleva Heinola aloitti NHL:ssä ryminällä. Puolustaja nakutti heti kahdeksaan ensimmäisen otteluun tehot 1+4. Hänestä tuli myös nuorin maalinteossa NHL:ssä onnistunut suomalaispuolustaja 18 vuoden 247 päivän iässä. Vauhdikkaan alun jälkeen Heinola kuitenkin siirrettiin AHL:ään. Vain kuukausi NHL-kauden aloituksesta ja hän palasi SM-liigaan ja Rauman Lukon paitaan. Tuohon aikaan Heinola kertoi

keskusteluistaan Winnipeg-johdon kanssa. Seura oli luvannut Heinolalle jatkossa isoa roolia.

Vielä tuohon aikaan suomalaispuolustajan olisi voinut olla vaikea uskoa, mitä seuraavat vuodet tulevat pitämään sisällään.

Heinolan aikaa Jetsin organisaatiossa on jatkuvasti leimannut epätietoisuus siitä, missä hän pelaa seuraavan ottelunsa. Peliaika on myös laskenut yhtä kautta lukuun ottamatta vuosi vuodelta.

Suomalaispuolustaja on tiennyt, että vaikka pelaisi kuinka hyvin, niin vakituinen paikka Winnipegin kuuden miehen puolustusrotaatiossa ei välttämättä aukea. Uraa ovat varjostaneet myös lukuisat loukkaantumiset.

– Se on ollut todella turhauttavaa. Olen yrittänyt jaksaa painaa hommia, tehdä asioita oikein ja treenata kovaa. Olen koittanut keskittyä omaan tekemiseen, koska joukkueen asioihin on vaikea vaikuttaa.

– Kyllä se on Winnipegissä tuntunut siltä, että pelipaikka on aika kiven takana.

Heinola on pelannut NHL:ssä perusvarmaa peliä ja tehnyt siinä sivussa pisteitä sekä pitänyt koko NHL-uran plusmiinustilastonsa nollassa.

– Kaikilla NHL-seuroilla on tietysti omat tyylinsä, miten he käsittelevät varauspelaajiaan. Winnipegissä se on ollut aika pitkälti sitä, että paikka on pitänyt ansaita AHL:n kautta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

NHL:n farmisarja AHL:ssä Heinola on tahkonnut 198 ottelua ja tehnyt puolustajalle mukavat 124 pistettä.2026 Jonathan Kozub

Suomalaisen mukaan oman mausteensa on tuonut myös Winnipegin menestysmahdollisuudet. Jets on yltänyt Heinolan aikana viidesti pudotuspeleihin.

– Nuoret pelaajat saavat ehkä paremmin mahdollisuuden seuroissa, joilla ei ole niin suuria menestysmahdollisuuksia.

"Sami Nikusta oli iso apu”

Winnipegiä on pidetty jo pitkään nuorten suomalaispelaajien hautausmaana. Seuran ykköskierroksen varauksista Heinolan lisäksi myös Patrik Laineen ja Kristian Vesalaisen urat ovat jatkuneet sittemmin muualla.

Jetsin suomalaisista ykköskierroksen varauksista Brad Lambert, 22, taistelee yhä peliajasta Winnipegin NHL-joukkueessa.2026 NHLI

Heinolan lisäksi suomalaisista myös Sami Niku sai kokea karun kohtalon kylmässä Winnipegissä.

Viisi vuotta Heinolaa vanhempi Niku haki vakituista pelipaikkaa Winnipegissä neljän kauden ajan. Tuona aikana AHL:n parhaaksi puolustajaksikin valittu Niku sai tililleen vain 54 ottelua ylhäällä.

Heinola ja Niku pelasivat kahden kauden ajan yhdessä Winnipegissä ja AHL:ssä Manitoban Moosen joukkueissa.

– Nikusta oli silloin iso apu minulle. Pystyimme puhumaan kaikista asioista, Heinola kertoo.

Ura jatkuu suurella todennäköisyydellä muualla

25-vuotiaan suomalaispuolustajan mitta on tullut täyteen.

– Se on itselle isoin ja hieno juttu, että pääsen vapaaksi ja saan valita mihin suuntaan lähden, enkä ole enää rajoitettu Winnipegissä pelaamaan.

Heinolasta tulee kesällä vapaa agentti, ja hän voi päättää missä jatkaa uraansa.

– Tässä kohtaa vielä aikaista sanoa. NHL on kuitenkin unelmani, missä haluan pelata. Sitä varten taistelen, sen minkä pystyn. Jatkoa pitää miettiä tarkemmin sitten, kun kausi on kokonaisuudessaan ohi.

Suomalaispuolustaja pelasi kuudennella ja toistaiseksi viimeisellä Jets-kaudellaan vain viisi NHL-ottelua.

Seurajohdon pomputtelu on käynyt viime vuosina nuorelle suomalaiselle niin raskaaksi, että hän pyysi kauden aikana apua jopa henkiseltä valmentajalta.

– Laajasti olemme käsitelleet asioita ja siinä on saanut hyviä neuvoja, mitä voi sitten arjessa käyttää hyödyksi. Suurin asia on ollut kuitenkin se, että on joku ulkopuolinen, jolle voi puhua asioista.

Ensimmäistä kertaa Leijonissa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on saamassa kovan ryhmän kasaan Sveitsissä toukokuussa pelattaviin MM-kisoihin. Yksi harvoista jo kisapaikkansa varmistaneista on Heinola.

– Sieltä soitettiin pariinkin kertaan. Vastasin, että tietenkin haluan lähteä mukaan.

Suomen ikäluokkamaajoukkueet läpi kolunneelle Heinolalle miesten maajoukkuekutsu oli ensimmäinen.

– Hieno mahdollisuus päästä pukemaan ensimmäistä kertaa Leijonat-paita päälle. Se on ollut myös iso unelma itselleni.

– Maajoukkueella on jo pidemmän aikaa mennyt tosi hyvin. On kiva hypätä tuohon mukaan. MM-kisoissa haluaa myös pärjätä. Se on se tärkein juttu, Heinola lisää.

Alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa Heinola on voittanut MM-kultaa (2019) sekä pronssia (2021).

Suomen joukkueeseen on ollut tänä keväänä poikkeuksellisen kovaa tunkua NHL-pelaajista, siitäkin huolimatta, että NHL-pelaajat olivat monen vuoden tauon jälkeen mukana helmikuun olympiaturnauksessa.

Kaikkiaan yhdeksän NHL:ssä tällä kaudella pelannutta suomalaista on jo tulossa Leijonat-paitaan. Heistä Aatu Räty ja Topias Vilen taistelevat vielä kisapaikoista.

– Kyllä se varmasti vaikuttaa, että on niin paljon näitä isoja maajoukkueturnauksia ollut. Kaikki haluaa pysyä kartalla siitä, että pysyy taisteluissa mukana, Heinola muotoilee asian.



Eniten Leijonat-debytantti odottaa pääsevänsä pelaamaan Floridan suomalaiskaksikko Aleksander Barkovin ja Anton Lundellin kanssa.

– “Sashan” kanssa en ole ennen päässyt pelaamaan, joten sitä odotan. Se tulee varmasti olemaan hieno kokemus. Lundell on vanha tuttuni, joten on kiva päästä pelaamaan myös hänen kanssaan. Ne olivat hienoja vuosia, mitä Lundellin kanssa juniorimaajoukkueissa pelasimme.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Aleksander Barkov on viime vuosina juhlinut Stanley Cupin kanssa kahdesti. Helmikuun olympiaturnaus ja kuluva NHL-kausi jäi Barkovilta väliin vaikean polvivamman takia.2025 Alexander Tamargo

Leijonat kokoaa vielä lopullista MM-kisajoukkuettaan kahden seuraavan EHT-turnauksen aikana. Heinola matkusti maanantaina Tšekkiin, jossa joukkue pelaa ottelut myös Sveitsiä ja Ruotsia vastaan.

– Pelit tulevat näyttämään, mikä roolini joukkueessa on. Kaiken otan vastaan, mitä tuleman pitää, Heinola kertoo.

Puolustaja kertoo odottavansa innolla Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa pelattavia kisoja.

– Pari kertaa olen Sveitsissä käynyt pelaamassa. Yritin udella myös sveitsiläiseltä joukkuekaveriltani (Nino Niederreiterilta) millainen paikka on kyseessä. Hän kehui kisapaikkoja upeiksi. Innolla odotan, että pääsen sinne.

Jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä 15.–31. toukokuuta.

Ville Heinola on innoissaan tulevasta Leijonat-debyytistä | MTV Uutiset