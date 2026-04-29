



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Huippujääkiekon murros näkyy MM-Leijonissa | MTV Uutiset

Huippujääkiekossa iso murros – Juhamatti Aaltonen: Näkyy herkullisesti myös MM-Leijonissa Tage Thompson (vas.) oli isossa roolissa Yhdysvaltojen MM- ja olympiakultajoukkueissa. Olympialaisissa mitalit saavuttaneet Anton Lundell ja Macklin Celebrini hakevat nyt menestystä myös MM-jäiltä. AOP/Getty Images Julkaistu 29.04.2026 06:04 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen näkee suuren murroksen kansainvälisessä jääkiekossa. MM-kisat kiinnostavat, sillä ne ovat portti arvokisakalenteriin palanneisiin World Cupiin ja olympialaisiin. Kansainvälisessä jääkiekossa oli käsillä juhlahetket viime helmikuussa, kun NHL-pelaajat palasivat olympiajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Kyseessä oli ensimmäinen täysimittainen huippumaiden ja -pelaajien turnaus sitten syksyn 2016 World Cupin, jos Kanadan, Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Suomen välistä, helmikuussa 2025 pelattua 4 Nations -tapahtumaa ei lasketa. Tämä on näkynyt myös MM-kisoissa. Jo viime keväänä Ruotsiin ja Tanskaan virtasi paljon eliittipelaajia NHL:stä. Ruotsin joukkue pullisteli tähtiä, Kanadalla oli Sidney Crosby sekä Nathan MacKinnon ja Tshekin paidassa viiletti David Pastrnak. Yhdysvalloille vihdoin MM-kultaa tuoneesta ryhmästä viisi miestä pääsi olympialaisiin. Esimerkiksi Tage Thompson oli johtava pelaaja molemmissa joukkueissa. Kanadan kivikovasta olympiajoukkueesta Travis Sanheim ja Bo Horvat eivät varmasti kadu lähtöään viime kevään MM-kisoihin.

Jokavuotista MM-tapahtumaa pidetään taas näyteikkunana, tärkeänä turnauksena.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen – Leijonien viisinkertainen MM-kävijä, maailmanmestari keväältä 2011 ja olympiapronssimitalisti – nojaa henkilökohtaiseen kokemukseen sanoessaan, että MM-kisat ovat olympiavuonna usein "hieman kakkoslaatua". Nyt tilanne on täysin toinen.

– Nyt näkyy selvästi se, että on saatu kovat kansainväliset turnaukset taas rullaamaan. Kahden vuoden päästä on World Cup, jota on jatkossa tarkoitus pelata neljän vuoden välein, ja 2030 on taas NHL-pelaajat olympialaisissa, Aaltonen linjaa.

– Tämä tilanne on vaikuttanut positiivisesti kaikkien suurmaiden juttuun. Pelatut olympialaiset näkyvät nyt positiivisesti näissä MM-kisoissa. Itselläni oli pelko, että saa nähdä, mitä tulee.

Sveitsin järjestämän MM-turnauksen ympärillä riittääkin pöhinää. Yhdysvallat lentää korkealla MM- ja olympiavoittojensa jälkeen, Kanadalla on puolestaan alla pettymykset niin MM-, U20- kuin olympiatasolta.

– Näistä tulee tosi hienot kisat. Mukaan on tulossa todella kovan tason pelimiehiä, Aaltonen intoilee.

Barkov vetonaulana

Florida Panthersin Anton Lundell (vas.) ja Aleksander Barkov tuovat tähtiloistoa Leijonien MM-joukkueen keskikaistalle.2023 Getty Images

Kaikki yllä mainittu osuu maaliin myös Leijonien kohdalla.

Imu tämän kevään MM-joukkueeseen on ollut erittäin kova. Se nousi heti äärimmilleen, kun Florida Panthersin kaksinkertaisen Stanley Cup -joukkueen kapteeni ja tähtisentteri Aleksander Barkov ilmoitti saapuvansa Leijonien liideriksi pitkän loukkaantumisensa jälkeen.

Barkovia ovat seuranneet Olli Määtän ja Anton Lundellin kaltaiset voittajat, mutta myös tulevaisuuden isoihin arvokisoihin näyttöjä antavat pelaajat.

– Nämä ovat isoja juttuja. Kun Barkov tulee, se vaikuttaa muihinkin. Silloin herää se ajatus, että tänä vuonna meillä on iso mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus, ja jokainen haluaa mukaan joukkueeseen, Aaltonen sanoo.

– Ainahan sitä lähdetään voittamaan, mutta kyllä se parantaa mahdollisuuksia, kun joukkueessa on parempia pelaajia.

Leijonien MM-ryhmässä Aaltosta kiinnostavat tähtien lisäksi myös NHL-organisaatioista saapuvat suurelle yleisölle hieman tuntemattomammat pelaajat. Puolustaja Topias Viléniltä ja hyökkääjä Aku Rädyltä halutaan vielä näyttöjä kisapaikkaa varten. Sen sijaan hyökkääjä Lenni Hämeenaho, maalivahti Justus Annunen sekä puolustajat Ville Heinola ja Urho Vaakanainen saivat jo kisaliput.

– He kilpailevat niistä World Cup -paikoista ja olympialaisista neljän vuoden päähän. Heitä on mukava seurata, kun he eivät ole niin paljon pelanneet maaotteluita.

– Kun käyt MM-kisoissa, tiedät mihin olet tulossa, kun tulet sitten olympialaisiin tai World Cupiin. Tätä tämä on, näin täällä toimitaan. Saat näin yhteisiä kokemuksia maajoukkueesta. Tämäkin on varmasti vaikuttanut MM-kiinnostukseen, Aaltonen kommentoi viitaten muihinkin huippumaihin.

Puolustaja Nikolas Matinpalo on Leijonien tuorein NHL-vahvistus, ja lisää voi vielä tulla, sillä pudotuspelien avauskierros ehtii päättyä hyvissä ajoin ennen 15. toukokuuta alkavaa MM-turnausta.

– Suomi on saamassa erittäin kovan ja kilpailukykyisen joukkueen.

"Valmennukselle tärkeä asia"

Antti Pennanen valmentaa Leijonia nyt toista kauttaan.Tomi Natri /All Over Press

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen on ollut jatkuvan tarkastelun kohteena siitä lähtien, kun hän kirjoitti nimensä Jääkiekkoliiton sopimuspaperiin. Vaisusti sujunut 4 Nations -turnaus ja puolivälierätappio vuoden takaisissa MM-kisoissa olivat omiaan lisäämään turbulenssia Leijonien ympärillä olympialaisten alla.

Aaltosenkin mielestä Pennasen avauskausi jätti toivomisen varaa, mutta hän huomauttaa, että maajoukkueen valmennus- ja johtoporras hyödynsi 4 Nationsin antamat opit. Olympialaisissa finaalipaikka jäi lähelle, ja kotiintuomisina oli himmeimmät mitalit.

– Olympiapronssi ottaa painetta pois. Valmentajan pitää tavallaan onnistua ennen kuin hän saa työrauhaa.

Uudella valmennuksella kestää aina myös aikansa saada toimintatavat kohdalleen eri pelaajien ja tahojen kanssa. Leijonien peli näytti Aaltosen mielestä hyvältä viiden renkaan kisoissa.

– Se juttu on nyt löytynyt. Totta kai peli on nyt vähän erilaista, kun pelataan isommassa kaukalossa, mutta mielestäni ei tarvitse nyt muuttaa mitään. Suomi näytti kovuutensa olympialaisissa, ja nyt on tulossa hyviä pelaajia.

MM-kisoissa Leijonien tuloksen määrittelee usein puolivälierä. Mitalipelit katsotaan onnistumiseksi, niistä ulos jääminen tietää raippaa.

– Nyt kisoja lähestytään kuitenkin paljon positiivisemmassa sävyssä. Kovat nimet ovat valmennukselle tärkeä asia.

Leijonat aloittaa MM-urakkansa Saksa-ottelulla kisojen avauspäivänä 15. toukokuuta.