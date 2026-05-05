Edmonton Oilersin tähtipuolustajat Evan Bouchard ja Darnell Nurse tulevat vahvistamaan Kanadaa jääkiekon MM-kisoihin, kertoo muun muassa TSN:n toimittaja Darren Dreger.
Bouchard, 26, ja Nurse, 31, voidaan lukea huippuvahvistuksiksi, sillä he ovat olleet jo vuosikausien ajan Oilers-puolustuksen luottopelaajia. Bouchard tunnetaan myös hyökkäystaidoistaan – siitä osoituksena pisteet 21+74=95 tämän kauden runkosarjassa. Sillä irtosi puolustajien pistepörssin ylivoimainen voitto.
Bouchard ei mahtunut tehoistaan huolimatta Kanadan olympiajoukkueeseen, ja tulevat MM-kisat ovat hänelle ensiesiintyminen A-maajoukkuepaidassa. Nurse on pelannut kaksi MM-turnausta, ja palkintokaapissa on hopea Leijonille keväällä 2019 koetun finaalitappion jäljiltä.
Darnell Nurse (oik.) väänsi Leijonia vastaan MM-finaalissa keväällä 2019.imago images / ActionPictures/ All Over Press
Oilers pelasi kahdella edelliskaudella finaaleissa Floridaa vastaan, mutta hävisi molemmilla kerroilla. Nyt sen NHL-taival päättyi avauskierroksen tappioon Anaheimille.