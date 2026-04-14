Suomalaispuolustajakuulisiirrosta, kunhänolientisenseuransakanssaUtahinvieraspelireissullaitärannikolla ja valmistautumassaotteluunPhiladelphiaavastaan.
– Lähdettiinsiitäsittenaamullakello 04.00 lentokentälle ja kohti Salt Lake Cityä (Utahinkotikaupunki), jonkajälkeenlennettiinCalgaryyn. Sillätavalla se meneetäällä. Välillävoikuulostaaaikarajultatämätouhu.
Sunnuntaina Määttä pääsikohtaamaanentisenseuransaUtahinensimmäistäkertaa. Galgaryveiottelunnimiinsä 4–1 ja Määttä keräsivoitossayhdensyöttöpisteen.
– Nuo on outojapelejäpelata. Se tuntuuvähänvieraaltapelatavanhojakavereitavastaannäinnopeasti. On siltiainahienoavoittaavanhaseura, suomalaispuolustajakertoo.
“Maahanmuutto iso juttu”
Utahin ja Calgarynkaupassasuurinpalanenoli Salt Lake CityynsiirtynyttähtipuolustajaMacKenzie Weegar, 32. Vaihdossa Flames saiMäätänlisäksikolmetoisenkierroksenvarausvuoroa ja nuorenhyökkääjänJonathan Castagnan.
Kun siirtoa katsoo nyt, on Määttä noussut lyhyellä otannalla kaupan kovimmaksi nimeksi. Kanadalaispuolustaja Weegar on tehnyt 17 peliinUtahissatehot 1+4=5 ja jäänytMäättääpienempäänrooliinuudessaseurassaan.
– Se oliitselletosihyväsiirto. Utah puolestaansaiWeegaristahuikeanpersoonan ja pelaajan. Kauppaolivarmastimolemmilleonnistunut, Määttä sanookuusiviikkoakaupanjälkeen.
Olli Määttä juhlii maalia Flames-joukkuekavereidensa kanssa.2026 NHLI
Urallaanyli 800 NHL-otteluapelannutsuomalaispuolustaja on olluthyviniloinensaamastaanmahdollisuudesta.
– Calgaryssavalmentaja ja GM sanoivatheti, ettäminulla on tilaisuuspäästäpelaamaanpaljonisossaroolissa. Pelaaminen on tämänhommansuola. Sai saumannäyttää, mitäpystyntekemään.
– Kun tietää ja tunteeolevansahyväpelaaja, se ruokkiiitseluottamusta, Määttä painottaa.
– Maahanmuutto on iso juttutässä. Kännykkäliittymä ja ajokorttimuuttuvat. Se oli jo täysinunohtunuttuossa, kunmeneerajantoisellepuolelle. TäälläKanadassaihmisetelävät ja hengittävätpienestäpitäenjääkiekkoa. Kaupungistaolenpitänytihanälyttömästi. Olemmeviihtyneettyttöystävänkanssa.
Uusi suuntauralle
Ennen 23 ikävuotta Määttä oliselvinnytsyövästä, voittanutkaksi Stanley Cupia, juhlinutolympiapronssiasekävoittanut Kanadan juniorisarjaOHL:nmestaruudenisossaroolissa.
Nyt 31-vuotiaalla suomalaispuolustajalla on takanaanrunsaasti NHL-kokemustaPittsburghin, Chicagon, Los Angelesin, Detroitin, Utahin ja Calgarynriveissä.
Calgary ei ole edennytpudotuspeleihinkolmeenviimekauteen. Myöställäkaudellajoukkuejäärannallepudotuspeleistä. RunkosarjassaFlamesilla on jäljelläottelutColoradoa ja Los Angelesia vastaan.
–Harmiettei ole enempääpelejäjäljellä. Laitetaannytkaikkilikoonviimeiseenkahteenpeliin.
–Joukkueestavälittyyintohimo ja haluvoittaa, vaikkakausionkinpäättymässä. Jätkäthaluavatpelatatoisilleen ja olemmenäyttäneetsydäntä, mikäpukukopissa on. Tällaisetasiattulevatnäkymäänmyös ensi kaudella.
Määttä sanoohaluavansajatkaakanadalaisseurassamyöstulevinavuosina. Hän pelaaensimmäistävuottaankolmenvuoden ja kokonaisarvoltaan 10,5 miljoonandollarinsopimuksestaan.
– KylläajatuksenitäälläCalgaryssaovat. Ainoa asiamihinkeskityn on se, että teen asiatniinhyvinkunpystyn. Silläsilloinhyviäasioitatapahtuumyöstulevaisuudessa.
“Kirkastulevaisuus”
KanadalaisvalmentajaRyan Huska, 50, on toiminutFlamesinpäävalmentajanaviimeisenkolmenkaudenajan. Hän olihetiensitapaamiseellaanMäätänkanssaohjeistanutsuomalaistaolemaanmiettimättäliikoja.
– Hän sanoiminulle, ettämenenvaan ja pelaan – eitarvitseesittääketään. Valmentajanahänantaahyvätraamitpelille, muttaantaakuitenkinpelata. Pelaajanaeisilloinyliajattele, Määttä kuvaileevalmentajaansa.
Olli Määttä on pitänyt Ryan Huskan (kuvassa) valmennustyylistä.2025 NHLI
Flamesilla on NHL:n neljänneksinuorinjoukkue. Ryhmän keski-ikä on 26,5 vuotta.
– Calgaryssa on paljonhyviäpalasia ja kirkastulevaisuus. Nuorten pelaajienjohdollanäyttääsiltä, ettäolemmemenossaparempaansuuntaan.
Kokeeneenapuolustajana Määttä on oppinutpaljonmyöshäntänuoremmiltaZayne Parekhilta, 20, ja Hunter Brzustewicsilta, 21.
– Minäen vain jäpitäheille, ettämitäpitäätehdä. Hunter uskaltaasanoaminulleihansuoraan, joshännäkeejotainsielläjäällä. He tekevätsellaisiaasioitajäällä, mistäminäkinkokeneempanapuolustajanavoinoppia. TuollaisetkaveritovathuikeajuttuFlamesinorganisaatiolle.
Hunter ja Määttä pelaavatCalgaryssamyöspuolustajaparina.
Määttä on joukkueenainoasuomalaispelaaja, eikäCalgaryssamuutoinkaan ole suomalaisiajuuriviimevuosinanähty. SeuralegendoihinkuuluuSuomenyksiSuomenjääkiekkohistorianikonisimmistahahmoista, maalivahti Miikka Kiprusoff.
– KylläMiikastatäällä on puhetta, kunkäydään läpi Calgaryn historiaa.
HienoaloppukauttapelaavasuomalaispuolustajakertooolevansakiinnostunutedustamaanLeijoniatoukokuunSveitsinZürichissä ja Fribourgissakäytävissä MM-kisoissa.
– Kiinnostusta on tottakai. Kävimme jo tuossa pienen alustavankeskustelun, muttaenosaasenenempääsanoa. Tässä on muuton ja kaikenmuunjärjestelyidenosaltavieläsellaistamitä pitää katsoa. Tuollaisettapahtumatovat ainutlaatuisia ja ei sitäkoskaantiedämilloinniitä ei pelejä ei voi enää pelata.
Määttä on pelannutaiemmin MM-kisoissavuosina 2021, 2023 ja 2024.
– Kaikkikisat, missäolenLeijonienkanssaollut, on ollutaivanmahtaviakokemuksia. Leijonissakulttuuri on kohdillaan ja pukuhuone on aivanhuikeaihansamaketäsielläpelaa. Jere (Lehtinen) ja jätkät on vetänytsenverranhyvin, ettäsinnehaluaapelaajattulla.