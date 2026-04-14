Hurjassa vireessä oleva Olli Määttä haluaa Leijoniin | MTV Uutiset

NHL:n kovavireinen suomalaistähti haluaa MM-kisoihin: "Kävimme jo keskustelua" Olli Määttä on viihtynyt uudessa seurassaan Calgaryssä. 2026 NHLI Julkaistu 46 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Olli Määttä on saanut uuden alun NHL-uralleen Calgary Flamesissa. Suomalaispuolustaja kertoo olevansa kiinnostunut kevään MM-kisoista. NHL:n viimeisen kuukauden suurin yksittäinen suomalaisyllättäjä on ollut Calgary Flamesin puolustaja Olli Määttä, 31. Pieneen rooliin Utah Mammothissa ja kuukauden päivät katsomossa

istunut

Määttä

kaupattiin

maaliskuun

alussa

Calgaryyn

.

Kanadalaisjoukkueessa peliaika on lähes tuplaantunut ja pisteitäkin on kertynyt 17 peliin komeat 2+12=14. Pistekeskiarvo 0,74 on suomalaispuolustajan NHL-uran paras.

– Olen iloinen, että olen päässyt paikkaan, missä on saanut ison roolin ja pelata paljon. Se on ollut itselle tärkeintä, Määttä kertoo MTV Urheilulle.

Vaikka Määttä oli jäänyt kuuden pelaavan puolustajan ulkopuolelle Utahissa, tuli kauppa silti yllätyksenä.

– Ei sitä koskaan odota. Tietenkin tilanne oli mikä oli Utahissa.

– Pystyin treenaaman hyvin sen kahden kuukauden ajan, jolloin en oikeastaan päässyt pelaamaan. Utahin taustojen kanssa saatiin omaa tekemistä periaatteessa vielä eteenpäin.

Suomalaispuolustaja kuuli siirrosta, kun hän oli entisen seuransa kanssa Utahin vieraspelireissulla itärannikolla ja valmistautumassa otteluun Philadelphiaa vastaan.

– Lähdettiin siitä sitten aamulla kello 04.00 lentokentälle ja kohti Salt Lake Cityä (Utahin kotikaupunki), jonka jälkeen lennettiin Calgaryyn. Sillä tavalla se menee täällä. Välillä voi kuulostaa aika rajulta tämä touhu.

Sunnuntaina Määttä pääsi kohtaamaan entisen seuransa Utahin ensimmäistä kertaa. Galgary vei ottelun nimiinsä 4–1 ja Määttä keräsi voitossa yhden syöttöpisteen.

– Nuo on outoja pelejä pelata. Se tuntuu vähän vieraalta pelata vanhoja kavereita vastaan näin nopeasti. On silti aina hienoa voittaa vanha seura, suomalaispuolustaja kertoo.

“ Maahanmuutto iso juttu ”

Utahin ja Calgaryn kaupassa suurin palanen oli Salt Lake Cityyn siirtynyt tähtipuolustaja MacKenzie Weegar, 32. Vaihdossa Flames sai Määtän lisäksi kolme toisen kierroksen varausvuoroa ja nuoren hyökkääjän Jonathan Castagnan.

Kun siirtoa katsoo nyt, on Määttä noussut lyhyellä otannalla kaupan kovimmaksi nimeksi. Kanadalaispuolustaja Weegar on tehnyt 17 peliin Utahissa tehot 1+4=5 ja jäänyt Määttää pienempään rooliin uudessa seurassaan.

– Se oli itselle tosi hyvä siirto. Utah puolestaan sai Weegarista huikean persoonan ja pelaajan. Kauppa oli varmasti molemmille onnistunut, Määttä sanoo kuusi viikkoa kaupan jälkeen.

Olli Määttä juhlii maalia Flames-joukkuekavereidensa kanssa.2026 NHLI

Urallaan yli 800 NHL-ottelua pelannut suomalaispuolustaja on ollut hyvin iloinen saamastaan mahdollisuudesta.

– Calgaryssa valmentaja ja GM sanoivat heti, että minulla on tilaisuus päästä pelaamaan paljon isossa roolissa. Pelaaminen on tämän homman suola. Sai sauman näyttää, mitä pystyn tekemään.

– Kun tietää ja tuntee olevansa hyvä pelaaja, se ruokkii itseluottamusta, Määttä painottaa.

Viiden yhdysvaltalaisseuran jälkeen Määttä pelaa nyt ensimmäistä kertaa NHL:ssä kanadalaisseuran riveissä.

– Maahanmuutto on iso juttu tässä. Kännykkäliittymä ja ajokortti muuttuvat. Se oli jo täysin unohtunut tuossa, kun menee rajan toiselle puolelle. Täällä Kanadassa ihmiset elävät ja hengittävät pienestä pitäen jääkiekkoa. Kaupungista olen pitänyt ihan älyttömästi. Olemme viihtyneet tyttöystävän kanssa.

Uusi suunta uralle

Ennen 23 ikävuotta Määttä oli selvinnyt syövästä, voittanut kaksi Stanley Cupia, juhlinut olympiapronssia sekä voittanut Kanadan juniorisarja OHL:n mestaruuden isossa roolissa.

Nyt 31-vuotiaalla suomalaispuolustajalla on takanaan runsaasti NHL-kokemusta Pittsburghin, Chicagon, Los Angelesin, Detroitin, Utahin ja Calgaryn riveissä.

Calgary ei ole edennyt pudotuspeleihin kolmeen viime kauteen. Myös tällä kaudella joukkue jää rannalle pudotuspeleistä. Runkosarjassa Flamesilla on jäljellä ottelut Coloradoa ja Los Angelesia vastaan.

–Harmi ettei ole enempää pelejä jäljellä. Laitetaan nyt kaikki likoon viimeiseen kahteen peliin.

–Joukkueesta välittyy intohimo ja halu voittaa, vaikka kausi onkin päättymässä. Jätkät haluavat pelata toisilleen ja olemme näyttäneet sydäntä, mikä pukukopissa on. Tällaiset asiat tulevat näkymään myös ensi kaudella.

Määttä sanoo haluavansa jatkaa kanadalaisseurassa myös tulevina vuosina. Hän pelaa ensimmäistä vuottaan kolmen vuoden ja kokonaisarvoltaan 10,5 miljoonan dollarin sopimuksestaan.

– Kyllä ajatukseni täällä Calgaryssa ovat. Ainoa asia mihin keskityn on se, että teen asiat niin hyvin kun pystyn. Sillä silloin hyviä asioita tapahtuu myös tulevaisuudessa.

“ Kirkas tulevaisuus ”

Kanadalaisvalmentaja Ryan Huska, 50, on toiminut Flamesin päävalmentajana viimeisen kolmen kauden ajan. Hän oli heti ensitapaamiseellaan Määtän kanssa ohjeistanut suomalaista olemaan miettimättä liikoja.

– Hän sanoi minulle, että menen vaan ja pelaan – ei tarvitse esittää ketään. Valmentajana hän antaa hyvät raamit pelille, mutta antaa kuitenkin pelata. Pelaajana ei silloin yliajattele, Määttä kuvailee valmentajaansa.

Olli Määttä on pitänyt Ryan Huskan (kuvassa) valmennustyylistä.2025 NHLI

Flamesilla on NHL:n neljänneksi nuorin joukkue. Ryhmän keski-ikä on 26,5 vuotta.

– Calgaryssa on paljon hyviä palasia ja kirkas tulevaisuus. Nuorten pelaajien johdolla näyttää siltä, että olemme menossa parempaan suuntaan.

Kokeeneena puolustajana Määttä on oppinut paljon myös häntä nuoremmilta Zayne Parekhilta, 20, ja Hunter Brzustewicsilta, 21.

– Minä en vain jäpitä heille, että mitä pitää tehdä. Hunter uskaltaa sanoa minulle ihan suoraan, jos hän näkee jotain siellä jäällä. He tekevät sellaisia asioita jäällä, mistä minäkin kokeneempana puolustajana voin oppia. Tuollaiset kaverit ovat huikea juttu Flamesin organisaatiolle.

Hunter ja Määttä pelaavat Calgaryssa myös puolustajaparina.

–Olemme Hunterin kanssa löytäneet hyvän kemian, Määttä sanoo.

Calgaryn suomalaislegenda

Määttä on joukkueen ainoa suomalaispelaaja, eikä Calgaryssa muutoinkaan ole suomalaisia juuri viime vuosina nähty. Seuralegendoihin kuuluu Suomen yksi Suomen jääkiekkohistorian ikonisimmista hahmoista, maalivahti Miikka Kiprusoff.

– Kyllä Miikasta täällä on puhetta, kun käydään läpi Calgaryn historiaa.

Miikka Kiprusoff voitti NHL-urallaan parhaalle maalivahdille jaettava Vezina Trophy -palkinnon.2013 Derek Leung

Joukkueen kapteeni, ruotsalaishyökkääjä Mikael Backlund, 37, on pelannut koko NHL-uransa ajan Calgaryssa.

– Backlund on nähnyt tässä joukkueessa paljon, ja hänen kanssaan kun puhuu niin Kiprusoff nousee helposti puheenaiheeksi siinä, miten isossa osassa hän ollut Flamesin historiaa.

– En tiedä onko Miikka jopa suomalaisten kaikkien aikojen paras maalivahti. On hienoa nähdä millaiseen asemaan hän on jäänyt täällä.

Kevään MM- kisat kiinnostavat

Määtällä on halutessaan hyvä mahdollisuus lähteä edustamaan Suomen miesten maajoukkuetta kevään MM-kisoihin. Sopimus ei sido ja takana ovat hienosti sujuneet olympialaiset.

– Olympialaiset toi vielä ekstramotivaatiota treenata. Tiesin, että Leijonissa oli hyvä mahdollisuus näyttää.

Hienoa loppukautta pelaava suomalaispuolustaja kertoo olevansa kiinnostunut edustamaan Leijonia toukokuun Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa käytävissä MM-kisoissa.

– Kiinnostusta on tottakai. Kävimme jo tuossa pienen alustavan keskustelun, mutta en osaa sen enempää sanoa. Tässä on muuton ja kaiken muun järjestelyiden osalta vielä sellaista mitä pitää katsoa. Tuollaiset tapahtumat ovat ainutlaatuisia ja ei sitä koskaan tiedä milloin niitä ei pelejä ei voi enää pelata.

Määttä on pelannut aiemmin MM-kisoissa vuosina 2021, 2023 ja 2024.