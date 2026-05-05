Urho Vaakanaista ei valittu Leijonien olympiajoukkueeseen, mutta nyt hän on mukana Suomen MM-kisaryhmässä.
New York Rangersin puolustaja Urho Vaakainen, 27, odottaa jo ensimmäisten aikuisten MM-kisojensa
– Todella mageeta lähteä kisoihin. Innostunut fiilis, Vaakanainen kertoi suomalaismedialle tiistaina.
Vaakanaisen kausi Rangersissa oli vaikea. Hän pelasi loukkaantumisten värittämällä kaudella vain 36 ottelussa tehopistein 0+6=6.
Miesten A-maajoukkueesta Vaakanaisella on kokemusta vain helmikuun 2025 neljän maan turnauksesta. NHL-huippujen tähdittämässä tapahtumassa Suomi sijoittui viimeiseksi.
– Se oli ensimmäinen parhaat vastaan parhaat -turnaus pitkään aikaan. Kyllä se oli varmasti opettavainen kokemus.
Suomen kapeasta NHL-puolustajien joukosta huolimatta Vaakanaista ei valittu helmikuussa Milano ja Cortinassa pelattuihin talviolympialaisiin.
– Se oli iso pettymys. Kaudella ei tullut kunnolla peliaikaa ja olin ollut pitkään sivussa, niin sillä tavalla se oli ymmärrettävä valinta.
Olympialaisista ulosjäänti jätti nälkää Vaakanaiselle, joka on nyt yksi neljästä jo Leijonien MM-joukkueeseen nimetyistä NHL-statuksen puolustajista.
– Kyllä sitä haluaa näyttää parhaansa ja mihin sitä pystyy. Ulosjäänti olympialaisista oli iso harmitus, mutta kyllä se liekin sytytti, Vaakanainen sanoo vertauskuvallisesti.
Ennen MM-turnausta edessä on vielä Ruotsin EHT-turnaus, johon myös Vaakanainen lähtee.
– Luisteluvoimainen hyvä puolustaja, joka antaa kaikkensa, Vaakanainen kertoo mitä Leijonat-fanien kannattaa häneltä odottaa.
Ruotsin EHT-turnauksessa Vaakanaisen lisäksi joukkuetta täydentävät NHL-pelaajista Aleksander Barkov, Anton Lundell, Justus Annunen, Olli Määttä ja Lenni Hämeenaho. Heistä Vaakanainen odottaa erityisesti Florida-kapteeni Barkovin kanssa pelaamista.
– Hän on varmasti nälkäinen, kun ei pelannut koko kaudella. "Sasha" on yksi parhaista pelaajista koko maailmassa. Varmasti kaikki odottavat hänen kanssaan pelaamista.
Barkovin mukanaolo ei Vaakanaisen mukaan vaikuttanut hänen tulemiseensa MM-kisoihin.
– Olin tehnyt jo päätöksen ja tiesin vasta myöhemmin, että Barkov on mukana. Mutta, kyllä se varmasti vaikuttaa muiden haluun tulla pelaamaan, kun tuon tasoisia nimiä saa joukkueeseen.
Vaakanainen on alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden maailmanmestari. Yhteishenki ja veljeys ovat asioita, jotka nuorten maailmanmestari ottaisi mukaansa myös miesleijoniin ensi viikolla alkaviin MM-kisoihin.
Jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa 15.–31. toukokuuta.