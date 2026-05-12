Sidney Crosby pelaa MM-kisoissa.
Kanadan miesten jääkiekkomaajoukkue saa mitä kovimman kaliiberin hyökkääjävahvistuksen. Kanada tiedottaa Sidney Crosbyn pelaavan tämän viikon perjantaina käynnistyvässä Sveitsin MM-turnauksessa.
Kanada kertoo myös, että hyökkääjä Mathew Barzal jää MM-kisoista sivuun vamman vuoksi.
Sidney Crosbyn kipparoiman Pittsburgh Penguinsin NHL-kausi päättyi ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle Philadelphia Flyersia vastaan.
Neljänsiin miesten MM-kisoihinsa suuntaava 38-vuotias hyökkääjäkonkari on voittanut maailmanmestaruuden vuonna 2015. Olympiakultia Crosbylla on kaksi ja World Cupin voittoja yksi.
Helmikuussa hän toimi tutusti maajoukkueensa kapteenina, kun Kanada saavutti olympiahopeaa Milanon turnauksessa.
Crosbya pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista.