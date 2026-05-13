Leijonien alkulohkon ensimmäinen jättitesti eli USA-ottelu on alkavien MM-kisojen ohjelmassa ensi maanantaina. MTV Urheilun tietojen mukaan pohjoisamerikkalaiset joutuvat tulemaan Suomi-ottelussa toimeen ilman ykköstähteään Matthew Tkachukia, joka hyppää MM-kaukaloon vasta hieman myöhemmin.

Suomen ja Yhdysvaltojen ensi maanantaina pelattava ottelu on kummallekin alkulohkon kolmas peli. Leijonat pelaa jo viikonloppuna Saksaa ja Unkaria vastaan, Yhdysvallat kohtaa Sveitsin ja Ison-Britannian.

MTV Urheilun tietojen mukaan Floridan hyökkääjätähti Matthew Tkachuk ei ole kuitenkaan vielä kokoonpanossa, kun hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja kohtaa Leijonat maanantaina klo 17.20.

USA:n muu joukkue on jo tänään keskiviikkona paikalla Zürichissä, mutta Tkachuk on edelleen Floridassa. Hän sai hiljattain puolisonsa kanssa esikoisensa ja näin matkustaa Sveitsiin vasta myöhemmin turnauksen aikana.

28-vuotiaan kiekkoilijan kausi on ollut vaikea. Hän sai loukkaantumisen vuoksi NHL:ssä vyölleen vain 31 runkosarjaottelua. Pisteitä irtosi tosin 34. Kevättalven olympialaisissa Tkachuk pelasi kuusi ottelua ja teki yhtä monta pistettä.

Kaksinkertainen Stanley Cup -mestari ja Aleksander Barkovin seurakaveri on USA:n joukkueen selvästi nimekkäin MM-pelaaja. Tkachuk liitetään niin sanottuun kolmen kullan kerhoon historian ensimmäisenä amerikkalaispelaajana, jos USA voittaa maailmanmestaruuden.