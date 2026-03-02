Ralph-poika saa Unelmia Italiassa -ohjelman ensimmäisessä jaksossa uuden hiustyylin. Samalla hän hauskuuttaa vanhempiaan omaperäisillä jutuillaan.

Unelmia Italiassa -sarjan kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi tuo mukanaan suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä. Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin arki pyörii Ralphin ympärillä, ja perhe kasvaa, kun pieni koiranpentu Viljo tuo iloa ja muutaman kierroksen lisää vauhtia elämään.

Kauden ensimmäisessä jaksossa, joka julkaistaan 3. maaliskuuta, Ralph pääsee parturiin. Jokikunnaksen ja Raskin tuttu parturi saapuu perheen kotiin Röykkään parturoimaan Ralphin.

Jaksossa saadaan kuulla myös nyt jo edesmenneen Reino-koiran terveyshaasteista.

Ellen Jokikunnas ja Jari Rask ovat huvittuneita poikansa omaperäisestä huumorintajusta. 8-vuotias Ralph oli kuittaillut edellisenä päivänä isälleen Jari Raskille, että ehkä tämäkin voisi hyötyä pienestä trimmauksesta.

– Ralph eilen illalla ilmoitti, että hänen hiukset leikataan ja sitten he voivat sheivata myös isin pippelin, Rask kertoo hupaisasta keskustelusta.

– Ehkä äiti on antanut rakentavaa palautetta lapsen kuullen, hän vitsailee Ellenille.

Rask ja Jokikunnas kertoivat MTV Uutisille tammikuussa Kultainen Venla -gaalassa, että Ralph on jo huomannut, että hänen vanhempansa ovat julkisuudesta tuttuja. Hän itse suhtautuu julkisuuteen vanhempiensa mukaan terveellä tavalla.

– Hän on sitä mieltä, että julkisuus on vähän noloa etenkin, jos se on epäolennaista. Mielestäni se on aika hyvä juttu, Jokikunnas sanoi.

– Hän arvostaa julkisuutta, jos siihen liittyy esimerkiksi artistitaustaa tai jotain muuta sellaista. Olemme olleet katsomassa esimerkiksi Hanna Pakarista, ja hänen esiintyjyyttä hän arvostaa kovasti, Rask lisäsi.

Unelmia Italiassa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 3.3. klo 21.30. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, jonka jälkeen sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa tiistaisin.