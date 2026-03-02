Pinkkiä limaa vai haarukoita? Sosiaalisessa mediassa ihmetellään kuvaa, joka ei kaikille näyttäydy samanlaisena kuin toisille.
Sosiaalisessa mediassa kiertävä optinen illuusio hämmentää monia. Niin kuin usein on laita optisissa illuusioissa, toiset näkevät kuvassa sitä, mitä pitääkin, kun toiset eivät millään kykene hahmottamaan, mitä kuvassa oikeasti tapahtuu.
Suurta huomiota somekuva sai, kun Tiktok-käyttäjä Lexi Natoli jakoi sen tilillään. Julkaisu on kerännyt miljoonia katselukertoja. Someilmiöstä uutisoi hiljattain muun muassa New York Post.
– Kun katsoit tätä ensimmäisen kerran, näitkö outoa, pinkkiä limaa valumassa alaspäin? Vai oletko normaali ja näit haarukoita? Natoli kysyy videollaan.
– Kirjaimellisesti katsoin tätä ensimmäistä kertaa, eivätkä aivoni kyenneet ymmärtämään, mitä katsoin. Ajattelin, että se oli jotain outoa, avaruusolio-limaa valumassa alaspäin. Aviomieheni katsoi sitä ja totesi: "Nuo ovat haarukoita", Natoli kuvailee hämmennystään.