Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue koki Yhdysvaltoja vastaan 0–5-tappion Milanon olympiaturnauksen ensimmäisessä ottelussaan.
Naisleijonat sai torstaina noroviruksen takia viikolla eteenpäin siirretyn Kanada-ottelun jälkeen täyden kokoonpanon lauantain USA-otteluun.
USA–Suomi, tilanne 5–0 (1–0, 3–0, 1–0)
Alex Carpenter iski USA:n 1–0-johtoon vajaat viisi minuuttia ennen erätaukoa.
Toisessa erässä Yhdysvallat meni menojaan iskemällä kolme maalia alle seitsemässä minuutissa. Maalintekijöinä olivat Taylor Heise, Megan Keller ja Hillary Knight.
Päätöserässä Suomi sinnitteli mukana, kunnes Abbey Murphy viimeisteli loppulukemat 5–0:aan. Ottelun laukaukset maalia kohti tilastoitiin USA:n hyväksi 49–11.
Naisleijonat kohtaa seuraavassa ottelussaan Tshekin sunnuntaina kello 22.10 Suomen aikaa. Tiistaina vastassa on Sveitsi ja torstaina Kanada.