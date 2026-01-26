MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi vaikuttui Tapparan esityksistä perjantaina Ilvestä vastaan pelatussa Tampereen paikalliskamppailussa.

Tappara löi perjantaina Ilveksen tantereeseen maalein 6–2. Kirvesrinnat löivät arkkiviholliselleen jauhot suuhun jo avauserässä karkaamalla kymmenessä minuutissa 3–0-johtoon.

MTV Urheilun asiantuntijaan Karri Kiveen Tapparan esitys teki suurenmoisen vaikutuksen.

– Kuinka kovaa ja taktisesti suunnitellusti he tulivat Ilveksen kimppuun. Se oli kyllä kovimpia esityksiä tänä vuonna. Sieltä ei olisi edes Colorado Avalanche tullut ulos. Niin kovaa tuli Tappara päälle, Kivi kehuu.

– He olivat oikein ladanneet sen – näki, että joukkue oli just oikealla aggressiivisuudella ladattu paikallispeliin.

Tappara johtaa 42 pelaamansa ottelun jälkeen koko SM-liigaa neljän pisteen erolla kaksi ottelua enemmän pelanneeseen SaiPaan nähden. Väkevät otteet kaukalossa ovat nostattaneet odotuksia myös kevättä ajatellen.

– Antoivat kyllä aikamoisen talvimyrskyvaroituksen, mitä heidän pelinsä on. Oli kova esitys, Kivi sanoo.