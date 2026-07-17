Asiantuntijan mukaan Trumpin Kiinaa kohtaan osuvat syytökset vaalivilpistä liittyvät tulevaan talouskilpailuun maiden välillä.

Trump syytti puheessaan kansakunnalle Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt samankaltaisia väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentinvaalit.

Kiina on kiistänyt väitteet vaalivilpistä.

Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta avaa syitä syytöksien takaa.

– Kiina on nyt strategisesti suurin ongelma Trumpin hallinnolle. Kiinan kanssa valmistaudutaan tällaiseen taloudelliseen kilpailuun tulevalla vuosikymmenellä. Sisäpoliittisesti Kiina näyttäytyy sopivana vihollisena, jota kannatta nyt korostaa, Elorantaa kuvailee.

Trump valmistelee jo tappiota

Eloranta kuvailee Kiinan näyttäytyvän Trumpin silmissä riittävän isolta toimijalta, joka pystyisi vaikuttamaan Yhdysvaltojen vaaleihin. Siitä halutaan rakentaa tietynlainen mielikuva kansalaisille.

Trumpin hallinto julkisti tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Elorannan mukaan julkistetut tiedot eivät olleet uusia.

– Alustavat arviot niistä dokumenteista ovat, etteivät ne ole kovin uusia. Siihen on valikoitu tietynlaisia tiedustelutietoja ja vaalidataa, joka on julkista muutenkin. Rakennetaan kuvaa, että Yhdysvaltain vaaleihin on pyritty vaikuttamaan.

Eloranta kertoo Trumpin mahdollisesti valmistelevan jo tulevaa välivaalien tappiota tempauksillaan.