Slovenialainen Slavko Vincic, 46, toimii jalkapallon MM-finaalin päätuomarina.

MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi asiasta perjantain vastaisena yönä. Linjatuomareina finaalissa toimivat Vincicin maanmiehet Tomaz Klancnik ja Andraz Kovacic.

Vincic on tuomaroinut MM-kisoissa kolmessa ottelussa. Hän operoi päätuomarina Brasilia–Marokko-, Jordania–Algeria- ja Meksiko–Ecuador-otteluissa. Hän jakoi otteluissa yhteensä seitsemän keltaista korttia ja yhden punaisen.