Helsingin keskustassa on ikuistettu tänään sunnuntaina upeita tulvakuvia ja -videoita. Kristoffer Ignatius todisti kaupunkitulvaa Bulevardilla.

Helsinkiläinen Kristoffer Ignatius joutui rankkasateeseen kesken raitiovaunumatkan Helsingin rautatieasemalta Hietalahteen.

Hänen mukaansa vettä tuli vain parissa minuutissa niin paljon, että Bulevardilla oltiin jo keskellä tulvaa.

Igantiuksen mukaan palokunta oli liikkeellä hetkessä, ja autot alkoivat yskiä tulvilla kaduilla.

– Kymmenessä minuutissa kaikki oli ohi. No joo – vettä on paljon ja luonto sai kosteutta ja useammat autot ilmaisen huuhtelun. Ilma on raikas, Ignatius kommentoi Facebook-päivityksessään.

Useita hälytyksiä

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petri Strandberg kertoi MTV Uutisille aiemmin sunnuntaina, että raju rankkasade aiheutti useita tulvatilanteita Etelä-Helsingissä tänään iltapäivällä.

Strandbergin mukaan hälytyksiä tuli etenkin Punavuoren ja Jätkäsaaren alueelta.

– Pääsääntöisesti hälytysten aihe oli se, että hissikuiluun valuu vettä tai että kiinteistöön tai kellariin tulee vettä seinän läpi tai ilmastointihormista, Sandberg kertoi.

Sandbergin mukaan palokunta pumppasi vettä pois useista pulmapaikoista.