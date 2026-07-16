Sinilevähavainnot ovat lisääntymään päin.
Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto.
Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan.
Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
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