Mustafe Muuse juoksi uuden ennätyksensä 3 000 metrillä Sveitsin Luzernissa.

Muuse juoksi sateisessa säässä juostussa kilpailussa kolmanneksi uudella ennätysajallaan 7.49,07. Muuse paransi ennätystään yli kolmella sekunnilla.

Kisan voiton vei Kenian Dennis Kemboi ajalla 7.44,33. Australian Jack Anstey oli toinen.

– Siitä tuli aika hidasvauhtinen juoksu ja sitten yhtä äkkiä huomasin, että minä olen kärjessä, ja reilut kaksi kierrosta jäljellä. Ei siinä saanut auttanut kuin puskea vaan, Muuse kertaa SUL:n tiedotteessa.

– Pyöräytin nilkan muutama viikko sitten. Se on tässä vähän häirinnyt. Nyt oli sellainen olo, että olen taas terve. Olisin toivonut, että olisi ollut kovempi kisa, Muuse jatkaa.