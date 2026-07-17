Kris Jenner kertoo äitinsä Mary Jo "MJ" Campbellin kuolleen.

Kardashian-Jenner perheen matriarkan Kris Jennerin äiti Mary Jo "MJ" Campbell on kuollut 91-vuotiaana. Jenner kertoo äitinsä poismenosta Instagram-julkaisussaan.

– Tänään hyvästelimme kauniin äitini MJ:n. Sanat eivät koskaan riitä kuvaamaan, mitä hän on minulle merkinnyt tai kuinka sydäntä särkevää on joutua sanomaan hänelle hyvästit. Äitini oli perheemme sydän, Jenner kirjoittaa julkaisussaan.

Jenner muistelee kauniin sanankääntein äidiltään saamiaan elämänoppeja ja sitä, millainen ihminen tämä oli.

– Äiti, kiitos jokaisesta uhrauksesta, jonka teit, jokaisesta viisaudesta, jonka jaoit, ja jokaisesta hetkestä, kun rakastit meitä niin kokonaisvaltaisesti. Tulen kaipaamaan päivittäisiä keskustelujamme, hymyäsi, nauruasi… Sydämemme ovat hajalla, mutta saamme lohtua siitä, että rakkautesi ei koskaan lähde luotamme.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Jenner päättää pitkän tekstinsä koskettaviin sanoihin.

– Sydämeni on särkynyt miljooniksi palasiksi… kiitos, että annoit minulle upean lapsuuden ja niin kauniin, siunatun elämän… Rakastan sinua ikuisesti, äiti. Kiitos, että annoit meille kaiken.