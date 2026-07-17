Tulevaisuudessa suomalaista ruokaa tuottaa yhä harvempi tilallinen.
Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.
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Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin Maatilojen kehitysnäkymät 2026–2035 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5 633 maatilaa ympäri Suomea maalis-huhtikuussa 2026.
Keskipeltoala sen sijaan kasvaa tutkimuksen mukaan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin.
Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.