Itä-Uudenmaan poliisi kertoi hunajan perään lähteneestä mesikämmenestä.
Karhun epäillään toistuvasti tulleen Itä-Uudellamaalla sijaitsevan asutun alueen mehiläistarhalle ahmimaan hunajaa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitos Facebook-päivityksessään.
Mesikämmenen arvioidaan ahmineen hunajaa jo 40 kiloa, päivityksessä kerrotaan.
Karhulle laadittiin karkotuspäätös, joka on voimassa 4. elokuuta asti.
– Pyyntö karkotuksen toimeenpanosta on esitetty paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle ja sen suurriistan virka-apuyhteyshenkilöille.
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Karhu löysi "hyvän pitopöydän"
Komisario Kimmo Klemetti kertoo MTV Uutisille, että karhu on lyhyen ajan sisällä käynyt pari kertaa kyseisellä paikalla.
– On tieytsti epäilys, että kun se on löytänyt hyvän pitopöydän, kyllähän se sinne toistuvasti tulee, hän sanoo.
Karkotuspäätös tehtiin, jotta karhu ei ottaisi paikkaa ruokareviirikseen.
Klemetti ei avaa karkotusmetodia tarkemmin. Hän korostaa, että karkotuksellla halutaan suojella sekä karhua että ihmisiä.