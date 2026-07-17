Ugandassa on sattunut vakava bussiturma.
Ugandassa 20 lasta ja yksi aikuinen on kuollut bussin ajauduttua tieltä, kertoo paikallinen poliisi. Lisäksi useita aikuisia ja lapsia on loukkaantunut.
Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen.
Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi useita aikuisia sekä lapsia.
Ugandan poliisi jakoi kuvia pahasti vaurioituneesta bussista, joka oli kääntynyt kyljelleen. Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on kesken.