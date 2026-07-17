Erikoinen letturuoka on hitti Pia Penttalan perheessä.

Television Supernannynakin tunnettu erityistason psyko- ja perheterapeutti Pia Penttala kokkasi Huomenta Suomessa oman perheensä perinneruokaa.

Ruokalaji saattaa herättää ulkopuolisissa hilpeyttä.

– Meidän perheen perinneruoka on varsinkin kesällä letut jauhelihalla ja kermavaahdolla, Penttala kertoi.

Penttala tekee letut aina ohrajauhoihin hyvästä syystä: silloin ne ovat täyttävämpiä, eikä lettuja tarvitse paistaa niin montaa.

Lettuperinne jo lapsuudessa

Pia Penttalan perheen lettuperinne on alkanut jo 1970-luvulla, Penttalan ollessa vielä lapsi.

– Tehtiin täytettyjä lettuja. Väliin laitettiin herne-maissi-paprikaa, jauhelihaa ja juustoraastetta. Käärittiin rullalle ja pistettiin uuniin vielä tekeytymään. Tämä on varmaan siitä joku jatke, Penttala pohti.

Kun Penttala sitten meni aikoinaan naimisiin, alkoi hän paistamaan lettuja myös miehelleen. Myös lapset ovat oppineet lettuperinteeseen: Penttalan poika lähti maailmalle urheilemaan jo 15-vuotiaana, mutta lettuja oli saatava kotona.

– Aina, kun hän tuli kotiin käymään, niin viimeistään Helsinki-Vantaa lentokentältä tuli puhelu, että onko lettuja – vuorokaudenajasta riippumatta, Penttala nauroi.