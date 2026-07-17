Ukrainan Odessassa Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin kaksi ihmistä. Asiasta kertoo eteläisen satamakaupungin apulaispormestari.
Lisäksi viranomaiset kertovat, että iskuissa on haavoittunut ainakin kahdeksan ihmistä, joista kaksi on lapsia.
Viranomaisten mukaan iskuissa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia, esikoulu sekä muuta siviili-infrastruktuuria.
Venäjä on jatkanut hyökkäyssotaansa Ukrainassa jo yli neljän vuoden ajan. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022.