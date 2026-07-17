Pöllöraati arvioi, mitä ensi tiistain luottamusäänestyksessä voi tapahtua.

Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi.

Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista.

Tiistaina äänestetään todennäköisesti pääministeri Petteri Orpon (kok.) luottamuksesta.

Politiikan toimittajat Linda Pelkonen, Heikki Vento ja Alec Neihum arvioivat Pöllöraadissa Orpon asemaa ja tulevaa äänestystä.

– Jos nyt hallituskumppanit, perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että he tekevät mieluummin opposition kanssa vaalityötä, kun hallituksen kanssa ja jos heidän tärkeimmät hankkeensa on jo saatu läpi, niin on se mahdollista, että kaikki eivät ole mukana hallituksessa, Pelkonen pohtii mahdollista äänestystä.

Tuleva tilanne on Venton mukaan hallituskumppanin päätösvallassa.

– Harva pääministeri erottaa itsensä ja oman hallituksensa. Yleensä hallituksen kaataja ei myöskään saa pisteitä siitä. Hallitus pitäisi saada kaatumaan, sillä tavalla, että me emme sitä tee. Ei tämä saaga tähän lopu, Vento arvioi.

MTV Uutisten toimittaja Alec Neihum ihmettelee valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hiljaisuuttaa jupakkaan.

– Purran hiljaisuus on tässä kova ääni. Hän on tietysti lomalla ja se saattaa vaikuttaa asioihin.

– Puoluejohtaja voisi olla kovaäänisempi sen suhteen, että kyllä meillä on tukea Orpolle tai ei ole, Neihum tuumii.

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