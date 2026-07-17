Tekoälyn kehittymisen myötä on yhä vaikeampaa tunnistaa huijareiden kalasteluyrityksiä.
Huijareiden kalasteluviestien tunnistaminen on hankaloitunut tekoälyn kehittymisen myötä.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola kertoo, ettei uusissa tietojen kalasteluviesteissä ole enää samantyyppisiä kirjoitusvirheitä, jotka aiemmin saattoivat paljastaa huijauksen.
– Nykypäivänä on melko haastavaa tunnistaa, mitkä viesteistä ovat aitoja. Tekoäly on kehittynyt niin huimasti, että suomen kielikään ei suojaa enää meitä. Aikaisemmin on näkynyt sellaisia kirjoitusvirheitä tai outoja kieliasuja, joista huijauksen voi tunnistaa, Kokkola kuvailee.
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Tekstiviestien turvallisuus on Kokkolan mukaan sen sijaan parantunut, kun Traficom alkoi vaatia niihin organisaatioiden rekisteröinnin.
Huijarit ovatkin palanneet viestien sijaan perinteisiin puheluihin.
– Huijauspuhelut ovat tulleet takaisin, koska tekstiviestihuijaukset eivät ole enää niin toimivia, Kokkola kuvailee.