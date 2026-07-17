Ihminen menehtyi Vantaan Tikkurilassa pudottuaan parvekkeelta.
Vantaan Tikkurilassa Kielotiellä tapahtui tänään perjantaina kuolemaan johtanut onnettomuus, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
Mies putosi kahdeksannen kerroksen parvekkeelta ja menehtyi.
– Poliisi, pelastuslaitos ja ensihoito saivat tehtävän kohteeseen varhain aamulla noin kello 5.52. Pelastulaitoksen henkilökunta aloitti elvytyksen, mutta totesivat miehen menehtyneeksi, tiedotteessa kerrotaan.
Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekelaseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä.
Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyntutkintana ja siihen liittyvät asiat ovat salassa pidettäviä. Poliisilla ei ole tapahtumasta muuta tiedotettavaa.