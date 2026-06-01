Israel jatkaa iskujaan Hizbollah-järjestöä vastaan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on määrännyt armeijan iskemään Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin. Israelin kohteena on erityisesti Beirutin eteläinen lähiö Dahiyeh, joka on vahvasti Hizbollah-järjestön hallussa.

Israelin armeija sanoi viikonloppuna joukkojensa tehneen hyökkäysoperaatioita laajentaakseen otettaan naapurimaassaan.

Armeija ilmoitti myös joukkojen ylittäneen Litani-joen, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Israelin ja Libanonin rajasta.

Yli miljoona libanonilaista on joutunut pakenemaan Israelin pommitusten ja joukkojen tieltä maaliskuusta alkaen.

Iran: Libanonin pitävä aselepo ehto rauhansopimukselle Yhdysvaltojen kanssa

Iranin mukaan Libanoniin on saatava pitävä aselepo ennen kuin rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa voidaan allekirjoittaa. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on niin ikään rikkonut toistuvasti Iranin ja Yhdysvaltojen välistä aselepoa, viimeksi tänä aamuna.



Yhdysvallat kertoi aikaisemmin tehneensä viikonlopun aikana iskuja Iranin kohteisiin.



Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoo viestipalvelu X:ssä, että se teki iskuja Iranin tutka- ja droonikeskuksiin Hormuzinsalmella.



Centcomin mukaan iskut olivat vastaus yhdysvaltalaisen droonin alasampumiseen. Iranin vallankumouskaarti kertoi vastanneensa iskuihin.

