Osuuspankki laittaa keskiviikosta lähtien digitaalisesti asioiville asiakkailleen pankkitileille turvarajat, jotka määrittävät paljonko tililtä voi yhden vuorokauden aikana nostaa tai siirtää tililtä toiselle. Osuuspankki laittaa rajan automaattisesti 10 000 euroon.
Marraskuussa turvarajat tulevat myös automaattisesti ei-digitaalisesti asioivien asiakkaiden pankkitileille.
OP Pohjolan vastaavan johtajan Masa Peuran mukaan taustalla on asiakkaiden turvallisuus.
– Korttien turvarajat ovat tunnettu asia, mutta tilien turvarajat hieman tuntemattomampi, Peura kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Peuran mukaan on harvinaista, että huijarit pääsevät käsiksi asiakkaan tilin varoihin.
– Huijaukset ovat tätä päivää. Usein huijaukset kohdistuvat kuitenkin tilivaroihin, eivätkä korttivaroihin.
– Voisi sanoa, että lähes kaikissa huijauksissa on tällä hetkellä tililiitoksia, Peura selventää.
Peura kannustaa OP:n asiakkaita asettamaan pankkitiliensä turvarajat itse.
