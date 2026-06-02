Columbus Blue Jacketsin 28-vuotias amerikkalaispuolustaja Zach Werenski on valittu NHL-kauden parhaaksi puolustajaksi.
Kuudentena amerikkalaisena palkinnon voittaneelle Werenskille myönnettiin James Norris Memorial Trophy ensimmäistä kertaa.
75 ottelussa tehot 22+59=81 tehnyt Werenski oli jo viime kaudella ehdokkaana sarjan parhaaksi puolustajaksi, mutta tuolloin palkinnon voitti Coloradon Cale Makar.
Dallasin Miro Heiskanen oli tämän vuoden äänestyksessä kahdeksas. Heiskanen ei saanut äänestyksessä lainkaan ykkössijoja, mutta kakkossijoja kertyi kolme, kolmossijoja yksi, neljänsiä yksi ja viidensiä sijoja kahdeksan.
Werenskille ykkössijoja kertyi 113 kappaletta, kakkossijoja 48 kappaletta ja kolmossijoja kaikkiaan 13.