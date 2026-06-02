Ensi viikon torstaina käynnistyvien jalkapallon MM-kisojen Kaikki 48 maata ovat vahvistaneet lopulliset kisamiehistönsä. Kaikkien aikojen suurimmassa MM-turnauksessa nähdään yhteensä 1248 pelaajaa, kertoo lajin kattojärjestö Fifa.

Pelaajamassasta nousee kolme erityisen kokenutta nimeä esiin. Lionel Messi, 38, Cristiano Ronaldo, 41, ja Guillermo Ochoa, 40, osallistuvat ensimmäisinä pelaajina MM-historiassa kuudensiin kisoihinsa.

Joukkueilla on mahdollisuus yhä vaihtaa loukkaantuneita pelaajiaan 26 pelaajan lopullisen ryhmän nimeämisen jälkeenkin.

Nimilistaan kajoamiseen liittyy kuitenkin tiukkoja ehtoja. Pelaajan tulee olla vakavasti loukkaantunut tai sairas ja vaihdoksesta tulee ilmoittaa viimeistään 24 tuntia ennen joukkueen ensimmäisen kisaottelun alkua. Korvaajan on myös löydyttävä 55 pelaajan alustavalta listalta. Samalla Fifan lääkäreiden on varmistettava vaihdettavien pelaajien diagnoosit.

Maalivahtien kohdalla säännöt ovat löyhemmät, sillä torjujan saa vaihtaa vakavan loukkaantumisen tai sairauden vuoksi missä tahansa turnauksen vaiheessa. Maalivahtienkin kohdalla korvaajan on kuitenkin löydyttävä aiemmin julkaistulta laajalta alustavalta listalta.

Espanjan ohella suurimpiin voittajasuosikkeihin lukeutuva Ranska saattaa joutua turvautumaan mainittuun menettelyyn. Arsenalin keskuspuolustaja William Saliba loukkasi mediatietojen mukaan selkäänsä Mestarien liigan loppuottelussa ja ESPN:n lähteet pitävät Saliban mahdollisuuksia pelata kisoissa erittäin epävarmoina.