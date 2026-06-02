Toinen yhdysvaltalaisvirkamies sanoi Trumpin olleen huolissaan myös siitä, että Israel oli tappanut niin paljon siviilejä Libanonissa, ja vastustaneen sitä, että rakennuksia tuhotaan yhden Hizbollahin komentajan eliminoimiseksi.

– Olet vit*n hullu. Olisit vankilassa ilman minua. Pelastan nahkasi. Kaikki vihaavat sinua nyt. Kaikki vihaavat Israelia tämän takia, Trumpin kerrotaan raivonneen Netanjahulle puhelimessa.

Trumpilla ja Netanjahulla on ollut aiemminkin kireitä puhelinkeskusteluja, mutta yhden lähteen mukaan nyt käyty puhelu oli yksi kireimmistä.

Israelilainen virkamies on kertonut Axiosille, että Israel ei aio enää kohdistaa iskuja Hizbollahin kohteisiin Libanonin pääkaupungissa Beirutissa.

Trumpilla ja Israelin pääministerillä Benjamin Netanjahulla on ollut aiemminkin kireitä puhelinkeskusteluja, mutta yhden virkamieslähteen mukaan nyt käyty puhelu oli yksi Trumpin kireimmistä Netanjahun kanssa.

Netanjahu julkaisi puhelun jälkeen lausunnon, jossa hän kertoi sanoneensa Trumpille, että Israel iskisi kohteisiin Beirutissa, jos Hizbollah ei lopeta iskujaan Israelia vastaan, ja että Israel jatkaa sillä välin operaatioitaan Etelä-Libanonissa.