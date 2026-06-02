Netanjahu olisi vankilassa ilman Trumpia, presidentti väitti.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sätti liittolaistaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahua tulikivenkatkuisessa puhelinkeskustelussa maanantaina.
Asiasta kertovat kaksi virkamieslähdettä ja yksi asiasta perillä oleva lähde yhdysvaltalaismedia Axiosille.
– Olet vit*n hullu. Olisit vankilassa ilman minua. Pelastan nahkasi. Kaikki vihaavat sinua nyt. Kaikki vihaavat Israelia tämän takia, Trumpin kerrotaan raivonneen Netanjahulle puhelimessa.
Axioksen mukaan Trumpin raivon taustalla oli Netanjahun päätös kärjistää tilannetta Libanonissa. Se voisi romuttaa Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut.
Trumpin viittaus "vankilalta pelastamiseen" liittyi Axiosin lähteiden mukaan Netanjahun korruptio-oikeudenkäyntiin, jossa Trump pyrki tukemaan Netanjahua ja auttamaan tätä välttämään vankilatuomion.
Puhelu yksi kireimmistä
Israel on viime päivinä laajentanut sotatoimiaan Etelä-Libanonin alueella. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin maanantai-iltana tekemä isku Etelä-Libanonissa sijaitsevaan kylään surmasi ainakin kuusi ihmistä.
Toinen yhdysvaltalaisvirkamies sanoi Trumpin olleen huolissaan myös siitä, että Israel oli tappanut niin paljon siviilejä Libanonissa, ja vastustaneen sitä, että rakennuksia tuhotaan yhden Hizbollahin komentajan eliminoimiseksi.