Unescon maailmanperintölistalle ehdotetaan Aalto Worksia, joka kertoo Alvar Aallon rakennusperinnöstä.

Arkkitehti ja muotoilija Alvar Aallon arkkitehtuurilla on mahdollisuus päästä Unescon maailmanperintökohteeksi.

Listalle ehdotetaan Suomesta Aalto Worksia, joka kertoo Alvar Aallon rakennusperinnöstä modernismin aikakaudella.

Museoviraston mukaan Aallon arkkitehtuuria esitetään maailmanperintölistalle sarjakohteena.

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Mikkanen kertoo Huomenta Suomessa, että listalle ehdotettuja kohteita arvioidaan huolellisesti ennen maailmanperintökohteeksi päätymistä.

– Kuinka ehyttä ja ainutlaatuista tämä työ tai arkkitehtuuri tai mikä tahansa maailmanperintöön liittyvä asia on ollut?

– Kuinka merkityksellisiä arvoja se edustaa ihmiskunnan kehityksessä ja eteenpäin menemisessä, Mikkanen kertoo kriteereistä.

Maailmanperintöluetteloon kuuluu yli 1 200 kohdetta, kuten Italiassa Alberobellon trullitalot, Kroatiassa Dubrovnikin vanha kaupunki ja Kiinan muuri.

Suomessa kohteita on tällä hetkellä seitsemän.

Aalto kuoli toukokuussa 1976.