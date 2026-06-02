Hollantilaisen Arne Slotin päävalmentajan paikalta potkinut Liverpool on käynnistänyt keskustelut Andoni Iraolan kanssa. 43-vuotias espanjalainen on valmentanut Bournemouthia kesästä 2023 lähtien.
The Athleticin tietojen mukaan Liverpool on käynnistänyt urheilujohtajansa Richard Hughesin johdolla viralliset keskustelut Iraolan kanssa. Hughes tuntee Iraolan erityisen hyvin palkattuaan tämän Bournemouthin päävalmentajaksi vuonna 2023.
Iraolan kerrotaan olleen Liverpoolin ensimmäinen vaihtoehto heti sen jälkeen, kun seura oli päättänyt erottaa päävalmentajana toimineen Slotin alakanttiin sujuneen kauden myötä.
Iraola johdatti Bournemouthin viime kaudella kuudenneksi ja ensi kaudeksi Eurooppa-liigaan. Aiemmilla kausillaan Iraolan Bournemouth päätyi sijoille 12 ja 9.
Vuosina 2020-2023 Iraola valmensi Madridissa Rayo Vallecanoa, jonka hän nosti ensimmäisen kautensa päätteeksi La Ligaan.
Baskimaan Usurbilissa syntynyt Iraola edusti pelaajaurastaan merkittävimmän osan Athletic Bilbaoa, jossa hän pelasi peräti 12 kautta ja 406 La Ligan ottelua.
Iraola pelasi Bilbaossa maineikkaan argentiinalaisvalmentajan Marcelo Bielsan alaisuudessa, jonka intensiivisestä jalkapallosta hän on imenyt vaikutteita myös omaan valmentamiseensa.
Baskimaassa pieneltä alueelta San Sebastianin ympärillä jalkapallovalmentajuuden huipulle ovat ponnistaneet Iraolan tavoin esimerkiksi Mikel Arteta, Xabi Alonso, Unai Emery, Jose Luis Mendilibar ja Julen Lopetegui.