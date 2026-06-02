Venäjä iski Ukrainaan voimalla viime yönä.
Venäjä on tehnyt Ukrainaan varhain tiistaina ilmaiskuja, joissa kuoli ainakin viisi ihmistä ja loukkaantui kymmeniä.
Iskut kohdistuivat suuriin ukrainalaiskaupunkeihin, kuten Kiovaan, Dniproon ja Harkovaan.
Kuolemantapauksista neljä ja loukkaantumisista 16 tapahtui Dniprossa Ukrainan itäosassa. Alueen kuvernööri on julkaissut Telegramissa kuvia pahoin vaurioituneista asuinrakennuksista, palaneista autoista sekä tuhoutuneesta leikkikentästä.
Dnipropetrovskin alueen sotilasjohdon Telegram-kanavalla julkaistussa kuvassa näkyy osittain tuhoutunut rakennus Dniprossa Venäjän ilmaiskujen jälkeen 2. kesäkuuta.AFP / Lehtikuva
Pääkaupungissa Kiovassa viranomaisten mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut ja 51 loukkaantunut. Pormestari Vitali Klitschkon mukaan yksi kerrostalo on romahtanut epäillyn ohjusiskun seurauksena, ja sen raunioissa saattaa olla ihmisiä.
Myös lukuisia muita rakennuksia Kiovassa oli tulessa. Tuhannet pääkaupungin asukkaat olivat hakeutuneet suojaan muun muassa maanalaisille metroasemille. Hyökkäys aiheutti myös sähkökatkoja.
Ilmahälytykset saivat ihmiset hakeutumaan suojaan metroasemille Kiovassa tiistaiyönä.AFP / Lehtikuva
Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa.
Laajamittaista hyökkäystä oli osattu odottaa Ukrainassa tiedustelutietojen perusteella jo päiväkausia. Presidentti varoitti sellaisen mahdollisuudesta viimeksi eilen.