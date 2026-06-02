Ihmissalakuljetusryhmän toimintaa on tutkittu toukokuusta 2025 alkaen.
Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö on paljastanut ihmissalakuljetusryhmän, joka toi laittomasti Suomeen somalialaisia käyttämällä hyväksi toisille kuuluvia matkustusasiakirjoja, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan.
Ryhmän jäljille päästiin tutkittaessa tapausta, jossa alankomaalainen somalitaustainen mies toi laittomasti Suomeen somalinaisen. Käräjäoikeus tuomitsi miehen vankeusrangaistukseen.
Käräjäoikeus on nyt tuominnut kaksi organisaatioon kuuluvaa henkilöä yhden vuoden ja kolmen kuukauden pituisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.
Somalitaustainen ruotsalaismies toi Suomeen alaikäisen, asiakirjattoman somalitytön. Mies on tunnustanut teon kuulusteluissa. Lisäksi hänen matkalaukustaan löydettiin noin 19 kiloa huumausaineeksi luokiteltavaa khattia. Käräjäoikeus katsoi miehen olevan osa järjestäytynyttä rikollisryhmää.
Toinen tekijä on somalitaustainen suomalaisnainen. Käräjäoikeus katsoi myös naisen toimineen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Hänen osuudekseen katsottiin toukokuisessa tapauksessa lippujen järjestely ja hankkiminen. Naisen katsottiin osallistuneen ihmissalakuljetustoimintaan myös muualla Euroopassa.
Osa rikoskokonaisuuteen liittyvistä epäillyistä on yhä tavoittamatta, ja esitutkintaa jatketaan heidän osaltaan.