Uraa ja vanhemmuutta yhdistävässä järjestössä pelätään, että raskaus- ja perhevapaasyrjintä voivat pahentua määräaikaisuuksiin liittyvän muutoksen myötä.
Raskaus tai perhevapaa voivat hidastaa yhä urakehitystä ja aiheuttaa pelkoa siitä, että oma maine työelämässä kärsii, arvioi Mothers in Business -yhdistys (MiB) tiedotteessaan.
Vanhemmuuden ja uran yhteensovittamista edistävän yhdistyksen mukaan raskaaksi tuleminen tai perhevapaalle jääminen voivat pahimmillaan johtaa työpaikan menetykseen.
Järjestön arvion mukaan syrjintää kokevia on paljon, mutta moni ei vie asiaa eteenpäin, koska pelkää seurauksia omalle uralleen.
MiB uskoo, että riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään lisääntyy entisestään maanantaina voimaan tulleen työsopimuslain muutoksen myötä. Määräaikaisen työsopimuksen voi nyt tehdä vuodeksi ilman perusteltua syytä.
Lue myös juttu maaliskuulta: Hallituksen hankkeelle tyrmäävä vastaanotto – Yle: Työministeri Marttinen valmis katsomaan lakia
Kolmannes yhteydenotoista tulee miehiltä
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2024 teettämän väestökyselyn mukaan joka neljäs raskaana oleva on kokenut syrjintää työelämässä, ja määräaikaisista työntekijöistä lähes puolet.
Vain viidennes syrjintää kokeneista ilmoitti kyselyn mukaan asiasta työpaikan viralliselle taholle tai viranomaisille.
Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomuksen mukaan 65 prosenttia valtuutetun saamista työelämäsyrjintää koskevista yhteydenotoista liittyy raskaus- ja perhevapaasyrjintään.