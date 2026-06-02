



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Perttu Vaittinen irtisanottiin perhevapaalla | MTV Uutiset

Perhevapaa maksoi Pertulle työpaikan – järjestö varoittaa syrjinnän lisääntyvän lakimuutoksen myötä Kuvituskuvassa isä lasten kanssa ulkona. Shutterstock Julkaistu 02.06.2026 18:51 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Uraa ja vanhemmuutta yhdistävässä järjestössä pelätään, että raskaus- ja perhevapaasyrjintä voivat pahentua määräaikaisuuksiin liittyvän muutoksen myötä. Raskaus tai perhevapaa voivat hidastaa yhä urakehitystä ja aiheuttaa pelkoa siitä, että oma maine työelämässä kärsii, arvioi Mothers in Business -yhdistys (MiB) tiedotteessaan. Vanhemmuuden ja uran yhteensovittamista edistävän yhdistyksen mukaan raskaaksi tuleminen tai perhevapaalle jääminen voivat pahimmillaan johtaa työpaikan menetykseen. Järjestön arvion mukaan syrjintää kokevia on paljon, mutta moni ei vie asiaa eteenpäin, koska pelkää seurauksia omalle uralleen. MiB uskoo, että riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään lisääntyy entisestään maanantaina voimaan tulleen työsopimuslain muutoksen myötä. Määräaikaisen työsopimuksen voi nyt tehdä vuodeksi ilman perusteltua syytä. Lue myös juttu maaliskuulta: Hallituksen hankkeelle tyrmäävä vastaanotto – Yle: Työministeri Marttinen valmis katsomaan lakia Kolmannes yhteydenotoista tulee miehiltä Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2024 teettämän väestökyselyn mukaan joka neljäs raskaana oleva on kokenut syrjintää työelämässä, ja määräaikaisista työntekijöistä lähes puolet. Vain viidennes syrjintää kokeneista ilmoitti kyselyn mukaan asiasta työpaikan viralliselle taholle tai viranomaisille. Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomuksen mukaan 65 prosenttia valtuutetun saamista työelämäsyrjintää koskevista yhteydenotoista liittyy raskaus- ja perhevapaasyrjintään.

Kirjallisista yhteydenotoista kolmannes tulee miehiltä.

Vakavin piirre: Hiljaisuus

MiBin asiantuntijan Hanna-Kaisa Jussilan mukaan ilmiön vakavin piirre on hiljaisuus.

– Moni pelkää, että syrjinnästä kertominen leimaa hankalaksi työntekijäksi tai vaikeuttaa tulevaa työllistymistä. Käytännössä mainehaitta ei aina kohdistu syrjivään työnantajaan vaan syrjintää kokeneeseen ihmiseen, Jussila sanoo tiedotteessa.

MiB pitää kehitystä huolestuttavana myös siksi, että perhevapaiden tasaisempaa jakamista pidetään keskeisenä keinona vahvistaa työelämän tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia.

Vapaiden jakaminen tekee näkyväksi sen, että myös isät ja ei-synnyttävät vanhemmat kohtaavat perhevapaaseen liittyvää syrjintää.

Pertun perhevapaa päättyi irtisanomiseen

Pirkanmaalainen Perttu Vaittinen haastoi työnantajansa oikeuteen sen jälkeen, kun hänet irtisanottiin muutosneuvotteluissa osittaisen perhevapaan aikana.

Pirkanmaan käräjäoikeus totesi huhtikuussa irtisanomisen laittomaksi.

Vaittisen työnantaja on valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta, joten se ei ole vielä lainvoimainen.

– Koin, että taistelemalla voin auttaa muita vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa, Vaittinen sanoo MiBin tiedotteen mukaan.

Vaittinen kertoo saaneensa runsaasti yksityisiä yhteydenottoja sen jälkeen, kun hän puhui tapauksestaan julkisesti muun muassa sosiaalisessa mediassa.

MiBin tiedotteessa kerrotaan myös pääkaupunkiseudulla asuvan Elisan paluusta perhevapaalta töihin vuonna 2020. Paluu katkesi muutosneuvotteluihin ja työnantaja myönsi epävirallisesti, että sijaiseksi palkattu ihminen jäisi tekemään hänen tehtäväänsä. Toisella kerralla suullisesti sovittu tarjous määräaikaisen työsuhteen vakinaistamisesta vedettiin pois raskausuutisen jälkeen.

Kyse kilpailukyvystä

MiBin mukaan raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei ole vain yksittäisten työntekijöiden ongelma, vaan myös työelämän pitovoimaan, työnantajakuvaan ja Suomen kilpailukykyyn liittyvä kysymys.

– Työelämä ei voi samaan aikaan puhua osaajapulasta ja menettää työntekijöitä siksi, että he perustavat perheen. Perheystävällisyys ei ole enää pelkkä henkilöstöetu vaan kilpailukykytekijä, Jussila sanoo.

MiB muistuttaa, että laki kieltää raskaus- ja perhevapaasyrjinnän jo nyt. Järjestön mukaan ongelma ei ratkea vain sillä, että yksittäiset työntekijät tuntevat oikeutensa tai vievät tapauksia eteenpäin.

MiB peräänkuuluttaa työpaikoille selkeitä käytäntöjä, esihenkilöiden osaamisen vahvistamista ja johdon sitoutumista siihen, että raskaus, vanhemmuus tai perhetilanne eivät muodostu urariskiksi.

– Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän torjumista ei voi jättää sitä kokevien ihmisten vastuulle. Vastuu on työpaikoilla, johtamisessa ja rakenteissa, Jussila painottaa.

Katso myös: Pitkille perhevapaille todennäköisimmin hyvin tienaavat isät

2:49 Tuloksellisuustarkastaja Sanni Hellman Valtiontalouden tarkastusvirastosta kertoo, mitä perhevapaauudistuksesta selvisi, ja mikä oletus monilla yrityksillä perhevapaista on.