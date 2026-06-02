Zalandolta ostettu takki osoittautui väärennökseksi. Verkkokauppajätti luonnehtii tapausta harvinaiseksi.
Asiakas kertoo saaneensa Zalandolta väärennetyn tuotteen.
Helsinkiläinen Anna Veijalainen kertoo MTV Uutisille ostaneensa keväällä 400 euroa maksaneen takin Zalandolta.
Annan saamasta takista puuttuivat muun muassa selkäpuolen hapsut. Kuvakaappaus aidosta takista Zalandon verkkosivuilta.
Zalando on Suomen ja Euroopan yksi suosituimmista verkkokaupoista.
Heti paketin avattuaan hän huomasi, ettei tuote ollut aito. Veijalainen on julkaissut myös Tiktokissa aiheesta videon.
Veijalainen kertoo, että takin materiaali ja muotoilu olivat erilaiset kuin aidossa tuotteessa.
– Takista puuttuivat myös tuote-etiketti, pesulappu ja napit. Oikeastaan ne olivat vaan saman väriset, Veijalainen kertoo MTV Uutisille.
Veijalaisen mukaan takissa roikkui oletettavasti aidon tuotteen tuotelappu, mutta se oli kiinnitetty huolimattomasti pelkällä hakaneulalla.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.