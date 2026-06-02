Anna tilasi kalliin takin Zalandolta, sai tökerön väärennöksen – yhtiö ei ensin hyväksynyt palautusta

Anna Veijalaisen mukaan aitoa ja väärennettyä takkia (kuvassa) yhdisti vain väri. Lukijan kuva

Zalando ei aluksi hyväksynyt palautusta

– He kertoivat, että tuote ei ole heidän valikoimassaan, Veijalainen kertoo.

MTV Uutiset on nähnyt Veijalaisen ja Zalandon välisiä viestejä, joista käy ilmi, että Zalandon mukaan Veijalaisen palautuksessa oli tuote, joka ei kuulu verkkokaupan valikoimaan.

Zalando ei siis hyväksynyt palautusta, vaan tarjosi ainoastaan kahta vaihtoehtoa: palauttaa tuote takaisin Veijalaiselle tai kierrättää se hänen puolestaan.

Zalandon mukaan myös Veijalaisen tilaama takki lähetettiin suoraan varastolta ensimmäistä kertaa, joten "kolmas osapuoli ei voinut korvata sitä toimituksen yhteydessä".

Veijalaisen mukaan hän on sittemmin palauttanut takin ja saanut rahansa takaisin.

Veijalainen julkaisi tapauksesta videon Tiktokiin, ja sen jälkeen hän on saanut satoja viestejä ihmisiltä, joilla on ollut samanlaisia kokemuksia juuri Zalandon kanssa.